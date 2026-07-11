Jagora: Mun Yi Alkawari Cewa Za Mu Ɗauki Fansar Jininka Mai Tsarki Da Jinin Dukkan Shahidai

Fassarar Cikakken Saƙon Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci Nakaltowa Daga Kamfanin Dillancin Labaran Hauza Kamar Haka:
Da Sunan Allah, Mai Rahama, Mai Jinƙai
Assalamu Alaika Ya Tharallahi Wa Ibna Tharih, Wal Witral Mawtur. Assalamu Alaika Wa Ala Jaddika Wa Abika Wa Ummika Wa Akhika Wal Ma'asumina Min Wuldik.
Aminci ya tabbata ga Imamin da kiran tayar da al'ummarsa ya kasance wani babban amo mai ƙarfi daga Manzon Allah (SAWA), wanda ya bazu cikin zurfafan tarihin al'umma, har daga tasirinsa ne aka haifi Juyin Juya Halin Musulunci na Iran. Juyin juya halin da tun daga asalinsa ya kasance na Husaini, kuma ya ginu ne bisa taken Imam Husaini da tafarkinsa.
"Shahidin Iran" ma ya tashi ne a kan wannan tafarki. Ya kasance Husaini; ya yi tunani irin na Husaini; ya yi tafiya irin ta Husaini; ya yi jihadi da gwagwarmaya irin ta Husaini; ya rayu irin ta Husaini; kuma ya miƙa jininsa saboda makarantar Imam Husaini (AS), har ya samu shahada.
A cikin masu bin tafarkin Husaini akwai waɗanda idan aka zubar da jininsu cikin zalunci saboda Imam Husaini da tafarkinsa, al'ummar Musulunci sukan tashi tsaye. A lokacin ne wannan zamani yake haɗuwa da Ashura, wannan wuri kuma ya haɗu da Karbala.
Yanzu ma wannan ruhin Husaini ne ya sake tayar da al'ummarmu, ya kuma ba makarantar Imam Khumaini da Shahid Khamene'i sabon haske. Wannan ne wannan babban motsi mai raya zukata da ke nuna amon kiran zaluntar Imam Husaini (AS) da kuma kiran "Hal min nasirin yansuruni", wanda ya tayar da Iran, daga bisani Iraki da sauran ƙasashe, tare da girgiza sansanin ƙarya.
Saboda haka, ya dace in yi godiya ta musamman ga halartar dubban miliyoyin mutane mai ban mamaki, mai karya zuciyar maƙiya, kuma ta tarihi a birane da ƙauyukan Iran da Iraki, musamman Tehran, Qum, Najaf, Karbala da Mashhad.
Al'ummarmu masu neman fansar Imam Husaini ne. Shekaru da dama wannan al'umma ta sadaukar da 'ya'yanta saboda Imam Husaini da yaƙi da maƙiyan tafarkinsa. Kuma yanzu ma tana neman fansarsa da ta shahidan wannan zamani.
Yanzu ina magana da shugabanmu shahidi: Ya kai shahidi da aka zalunta! Ya kai bawan Allah nagari! Yayin da muke bankwana da gawarka cikin hawaye da zukata karyayyu, muna yi maka alkawarin cewa za mu kiyaye makarantar da ka bari, mu ci gaba da tafiya a kan madaidaiciyar hanyar da ka shimfiɗa, ba tare da tsoron wahala ba, kuma kamar yadda ka yi, mu dogara ga alkawuran Allah.
Mun yi alkawari cewa za mu ɗauki fansar jininka mai tsarki da jinin dukkan shahidan waɗannan yaƙe-yaƙe biyu a kan masu aikata wannan mummunan laifi marasa daraja. Wannan fansa ita ce buƙatar al'ummarmu, kuma babu shakka dole ne ta tabbata.
Waɗannan masu laifi da aka san su tun daga manyansu har zuwa ƙananansu, za su tafi kabari tare da burin mutuwa cikin kwanciyar hankali wanda ba zai taɓa cika ba. Su sani cewa wannan al'amari bai tsaya a kan kasancewar ni ko wasu jami'ai ba. Mu kasance ko kar mu kasance, wannan al'amari zai tabbata, kuma nan gaba kaɗan masu 'yanci a faɗin duniya za su aiwatar da wannan aiki na Ubangiji, kowa gwargwadon nasa.
Ya kai uban shahidan al'umma! Allah Ya sanya shan zumar shahada, wadda ka daɗe kana buri, ta zama mai daɗi gare ka. Allah Ya sanya rigar shahada da ka sanya a jikinka mai ɗauke da alamomin Sayyida Zahra (AS), Imam Husaini (AS) da Abul Fadl Abbas (AS) ta zama albarka gare ka.
Ku ma ya ku abokan tafiyarsa da aka kashe cikin zalunci sakamakon harin ba-zata na maƙiya, albishir gare ku. Yanzu ku baƙi ne na Maulan da wataƙila sau da dama kuka dandana rahamarsa da jinƙansa. Wanda yake ƙofar rahamar Allah ga kowa, musamman mutanen wannan ƙasa, yanzu shi ne mai karɓar baƙuncinku, kuma kusancinsa ya zama mazauninku na aminci.
Ya kai Maulana mai karamci! Ya Imam Ali al-Ridha (AS)! Yanzu gaɓoɓin jikin wani daga cikin bayinka, bayan shekaru masu yawa na jihadi da sadaukarwa, tare da gangar jikin shahidan iyalansa waɗanda kowannensu yake tunatar da wani shahidin Karbala, sun kwanta a cikin wannan ƙasa mai tsarki, har zuwa ranar da Allah zai bayyana Hujjarsa, Imam Mahdi (AF), daga bayan gajimaren ɓoyuwa, ya haskaka duniya da rahamar Allah.
Muna fata cewa a wannan rana, wanda muke roƙon Allah Ya kusanto da ita, Shahidinmu zai kasance cikin waɗanda za su raka Imam Mahdi (AF), ya kuma sake nuna kyawawan misalan jihadi da cika alkawarin "Alastu bi Rabbikum", kuma watakila waɗannan abokan shahadarsa ma su sake kasancewa tare da shi.
Ya Imam mai tausayi! Mun miƙa wannan bawanka wanda ya sadaukar da komai saboda kai, tare da shahidan da suka raka shi, ga rahamarka da kulawarka, domin su ci gaba da more ni'imarka fiye da yadda suka kasance suna morewa a rayuwar duniya.
A ƙarshe, muna sake miƙa ta'aziyyarmu ga Maulanmu Imam Mahdi (AF), muna kuma roƙonsa da ya haɗa Shahidin Iran, abokan shahadarsa da dukkan shahidai cikin addu'o'insa masu tsarki. Muna roƙon Allah Madaukakin Sarki Ya ɗaukaka darajarsu, Ya ba iyalansu haƙuri da lada, Ya kuma ba al'ummar Iran mai zalunci nasara da buɗi kusa, in sha Allah.
Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i
18 Tir 1405 (9 ga Yuli, 2026)
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