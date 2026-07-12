IRGC: An Rufe Mashigar Hurmuz Saboda Hare-Haren Amurka Har Sai Baba Ta Gani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin ruwa na dakarun juyin musulunci sun sanar da rufe mashigar Hurmuz na ɗan lokaci ga zirga-zirgar ruwa, suna tabbatar da cewa shawarar za ta ci gaba da kasancewa har zuwa wani lokaci, kuma har zuwa ƙarshen shiga tsakani na Amurka a yankin.
Sojojin ruwa sun ce sun riga sun yi gargadi cewa katsalandan din kasashen waje da ƙoƙarin kafa hanyoyin da ba bisa ka'ida ba don zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar zai fuskanci martani mai ƙarfi, suna nuni da cewa wasu jiragen ruwa, sa'o'i kafin haka, sun yi ƙoƙarin motsawa a wajen hanyar da aka amince da ita bisa ga zuga daga wasu bangarorin waje, suna watsi da gargadin da aka yi musu don canja hanyarsu.
Sun kara da cewa daya daga cikin jiragen ruwa ya kashe na'urorinsa, wanda ya jefa tsaron ruwa cikin hadari, wanda ya buƙaci harba masa harbin gargadi a kansa da kuma dakatar da shi.
A sakamakon lamarin, sojojin ruwa sun sanar da rufe mashigar, da hana duk wani jirgin ruwa wucewa, har zuwa wani lokaci, kuma sojojin ruwa sun kara da cewa wannan yanayin zai ci gaba "har zuwa ƙarshen katsalandan din Amurka a wannan yanki."
Sun kuma yi gargadin cewa duk wani sabon ta'addanci ko ƙoƙarin amfani da lamarin don kai hari a kan Iran zai fuskanci martani mai ƙarfi, wanda ya haɗa da kai hari a kan sabbin sansanonin makiya a yankin.
Sojojin ruwa sun kuma ɗora wa Amurka da "Isra'ila," tare da kasashen da suka bayar da ƙasashensu ga sansanoninsu, alhakin sakamakon wannan katsalandan din.
Dangane da wannan batu, shafin "Axios" ya nakalto daga wani jami'in Amurka, cewa "dakarun juyin musulunci sun harba makami mai linzami a kan wani jirgin ruwan kasuwanci a mashigar Hurmuz wanda ya haifar da barna kan sa."
Kuma shafin ya riga ya bayyana cewa gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump tana buƙatar Iran ta fitar da wata sanarwa a bainar jama'a inda ta bayyana cewa mashigar Hurmuz a buɗe take ga zirga-zirga, kuma ta yi alkawarin dakatar da harbin jiragen ruwan kasuwanci a ranar Asabar.
"Akwai tabbaci daga Tehran game da wajabcin aiwatar da dukkan sassan yarjejeniyar, tare da ƙin kirkirar duk wasu hanyoyi na kusa da juna, musamman game da mashigar Hurmuz, kuma tana jaddada cewa yaƙin ya haɗa da dukkan fagage, musamman fagen Lebanon."
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