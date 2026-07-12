Pakistan: Adadin Wadanda Suka Mutu A Sumamen Shaban A Balochistan Ya Kai Mutane 75

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin tsaro na Pakistan sun sanar da cewa, a ci gaba da Aikin Shaban a lardin Balochistan, wasu mutane 13 daga cikin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai masu alaƙa da ƙungiyar da ake kira Fitnah al-Khawarij ne aka kashe.
An fara wannan aiki ne bayan harin da aka kai wa ofishin 'yan sanda na "Mangi Dam" kuma an yi shi tare da shigar sojoji, Dakarun Kan Iyaka (FC), da 'yan sandan Balochistan. Wannan aiki har yanzu yana ci gaba.
Majiyoyin tsaro na Pakistan sun yi iƙirarin cewa tare da mutuwar mutane 13 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, adadin waɗanda suka mutu a Aikin "Shaban" ya kai mutane 39.
A cewar waɗannan majiyoyi, mutane 26 daga cikinsu sun mutu a ayyukan ranakun 6 da 7 ga Yuli, yayin da mutane 13 suka mutu a kwana ɗaya bayan faruwar hakan.
Bugu da kari, ana ci gaba da ayyukan ƙasa da sama da yawa a kan wannan ƙungiyar a yankuna daban-daban.
A wani ci gaba, sojojin tsaro sun ba da rahoton cewa sun yi nasarar dakile harin da ƙungiyar da ke ɗauke da makamai ta kai wa ofishin 'yan sanda a yankin "Zeidi," gundumar Khuzdar.
Sannan bisa iƙirarin majiyoyin tsaro, a wannan arangama, mahara takwas sun mutu a aikin ƙasa da sojoji da Dakarun Kan Iyaka suka yi, yayin da wasu biyar zuwa shida suka zama abin hari ga jirage masu saukar ungulu na soji.
Majiyoyin tsaro na Pakistan sun kuma bayyana cewa tun daga ranar 5 ga Yuli zuwa yanzu, gaba ɗaya 'yan ƙungiyar da ke ɗauke da makamai 75 ne suka mutu a Aikin "Shaban" da sauran ayyukan da suka dogara da bayanan leken asiri a Balochistan.
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