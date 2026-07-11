Labarai Cikin Hotuna | Na Halartar 'Yan Afganistan A Mashhad A Wajen Jana'izar Shahidin Jagora

Baƙi 'yan Afganistan da ke zaune a Mashhad da sauran wadanda suka shigo kasar Iran domin jana’izar Shahidin Jagora, tare da dinbin halartarsu a jana'izar Shahidin Jagoran juyin juya hali da kuma kafa tantinan hidima a wannan taron tarihi, sun sake yin shela da babbar murya game da soyayyarsu ga jagora masoyi na juyin juya hali, amincinsu ga Jamhuriyar Musulunci, da kuma hadin kai da al'ummar Iran, suna masu tabbatar da hakan a aikace. ............
11 Yuli 2026 - 20:58
News ID: 1838883
Source: ABNA24
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