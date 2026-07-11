Rahoto Cikin Hotuna | Na Halartar Masu Makoki Wajen Ziyarar Kabarin Jagora Shahidin Juyin Juya Hali A Rukn Darul-Dhikr
Bayan gudanar da binne gawar Ayatullahil-Uzma Shahid Sayyid Ali Khamene'i da shahidan iyalinsa a Rukn Darul-Dhikr na haramin Imam Raza (A.S), tun daga yammacin yau Juma'a (19 ga Ter, 1405 na hijira shamsi), masu makoki Sun sami damar ziyara, kuma taron masoya "Shahidin Iran" sun halarci don ziyarar kabarin jagora shahidin juyin juya hali a Rukn Daril-Dhikr.
11 Yuli 2026 - 19:25
News ID: 1838860
Source: ABNA24
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