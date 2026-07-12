An gudanar da jana'izar alamtawa na rakiya ga gawa mai tsarki ta Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Hussaini Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa) tare da halartar sashen 'yan Shi'a da masoya a birnin Kaduna, Najeriya, kuma mahalarta, ta hanyar gudanar da ayyukan makoki, sun girmama tunawa da tafarkin wannan shahidi.
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12 Yuli 2026 - 23:24
News ID: 1839332
Source: ABNA24
Rahoto Cikin Hotuna | Na Alamta Jana'izar Jagoran Juyin Halin Musulunci Iran A Kaduna, Najeriya
An gudanar da jana'izar alamtawa na rakiya ga gawa mai tsarki ta Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Hussaini Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa) tare da halartar sashen 'yan Shi'a da masoya a birnin Kaduna, Najeriya, kuma mahalarta, ta hanyar gudanar da ayyukan makoki, sun girmama tunawa da tafarkin wannan shahidi.
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