Shirin Jibge Runduna Ta Duniya A Gaza Ya Ragu Daga 20,000 Zuwa Mutane 20

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Jaridar "Wall Street Journal" ta sanar da cewa shirin ajiye runduna ta duniya a zirin Gaza, wanda gwamnatin Amurka ke tallatawa a matsayin wani bangare na shirye-shiryen "bayan yaƙi," ya fuskanci babbar gazawa.
Wannan jarida, ta nakalto daga wani jami'in soji na Amurka da majiyoyi masu saniya akan lamarin, rahoton cewa cikas na siyasa da tsaro, tare da abubuwan da ke faruwa a yanki, sun hana aiwatar da wannan shiri bisa ga jadawalin da aka ba da shawara, kuma wadannan dalilai sun tilasta masu aiwatar da rage girman rundunar da kuma jinkirta lokacin ajiye su. Wannan shiri ya ragu daga ajiye kimanin sojoji 20,000 zuwa ƙoƙarin kafa tawaga ta farko da ta ƙunshi mutane 10 zuwa 20 kawai.
Dangane da wannan rahoto, an shirya sojojin Morocco su fara ajiye su a cikin watan Yuni da ya gabata, amma an jinkirta wannan matakin, kuma ana sa ran waɗannan sojojin za su shiga cikin watanni masu zuwa. Wannan jarida ta kara da cewa sojojin Morocco ba za su shiga zirin Gaza kai tsaye ba, a'a, za su fara zama a wani sansanin dabaru kusa da mashigar "Kerem Shalom" don samun horo kafin su aiwatar da ayyukan tsaro da leken asiri kaɗan a cikin zirin Gaza.
Jaridar Wall Street Journal, ta nakalto daga "Daniel Shapiro," tsohon mataimakin mataimakin ministan tsaro na Amurka kan harkokin yammacin Asiya, ta rubuta cewa yaƙi da Iran na baya-bayan nan, ba wai kawai ya jinkirta shawarwari game da rundunar duniya ba, har ma ya raunana sha'awar kasashe da yawa na shiga wannan runduna.
A wannan fanni, wannan jarida ta yi nuni da cewa Indonesia, wadda ta kasance ɗaya daga cikin manyan zaɓuɓɓuka don tura dubban sojoji, tun daga Maris da ya gabata ta dakatar da shiga cikin tattaunawar game da wannan runduna, kuma ta bayyana dalilin da rashin amincin yanayin tsaro a yankin. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Indonesia shi ma ya jaddada cewa yanke shawara game da shiga har yanzu yana a halin dakatarwa.
A cewar wannan jami'in soji na Amurka, a halin yanzu kasashe huɗu ne kawai, wato Morocco, Albania, Kosovo da Kazakhstan, suke kan hanyar sanya hannu kan alkawuran aiki na shiga, wanda za a fara ajiye su a hankali a cikin watanni masu zuwa daga cibiyar dabaru da aka kafa kusa da mashigar "Kerem Shalom," sannan kuma yiwuwar faɗaɗa shi zuwa cikin zirin Gaza.
Abin lura shi ne, wannan runduna tana ɗaya daga cikin muhimman abubuwan shirin Amurka don tafiyar da zirin Gaza bayan yaƙi; shirin da Washington ke ƙoƙarin ciyar da shi a cikin shirye-shiryen mataki na gaba, yayin da ƙungiyoyin Gwagwarmayar Falasdinu ke ƙin yarda da duk wani aiki da ke son tilasta shirye-shiryen tsaro ko siyasa ba tare da zartar da burin Falasdinawa ba, ko bayar da kariya daga mamaya don sake tsara yanayin Gaza.
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