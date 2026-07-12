Musayar Wuta Tsakanin Amurka Da Iran; Washington Ta Kai Hari A Kan Wurare 140 Na Soji; Iran Ta Yi Martani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Cibiyar Rundunar Sojojin Amurka (CENTCOM) a ranar Lahadi, tare da fitar da wata sanarwa, ta sanar da cewa a yayin hare-haren baya-bayan nan, ta kai hari a kan wurare kusan 140 na soji a Iran. Bisa ga wannan sanarwa, an gudanar da wannan aiki ne a matsayin martani ga harin da Iran ta kai wa wani jirgin ruwan kasuwanci a mashigar Hurmuz, inda ta kai hari a kan cibiyoyin makamai masu linzami, sansanonin jirage mara matuki, Kayan yakin ruwa, ɗakunan ajiyar makamai, hanyoyin sadarwa da cibiyoyin sa ido na bakin teku.
A gefe guda, dakarun juyin musulunci na Iran sun sanar da cewa rundunar sararin samaniya ta wannan hukuma, a ci gaba da ayyukanta, ta kai hari a kan cibiyoyin kai dauki da man fetur na jiragen ruwan dakon jiragen sama na Amurka a tashar jiragen ruwa ta Duqm a Oman, da kuma cibiyoyin taimakon gaggawa na dabaru na rundunar ruwa ta Amurka.
Dakarun juyin musulunci kuma a cikin wata sanarwa ta daban, sun yi iƙirarin cewa sun kai hari kan wani jirgin ruwan Amurka a mashigar Hurmuz kuma sun lalata shi. Wannan hukuma ta kuma ba da rahoton harin makami mai linzami a kan sansanin sojan sama na Al-Udeid na Amurka a Qatar, kuma ta yi iƙirarin cewa ta lalata cibiyar gyaran jiragen yaƙi da cibiyoyin bayar da umarni da sarrafa wannan sansanin.
Bisa ga wannan rahoto, tattaunawar tsakanin Tehran da Washington, wadda ta fara bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a ranar 18 ga Yuni tare da shiga tsakani na Qatar da Pakistan, tana ci gaba, kuma ana ci gaba da ƙoƙarin cimma yarjejeniya ta ƙarshe.
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