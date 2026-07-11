Sojojin Isra'ila Sun Kona Garin Al-Khiyam A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin Lebanon sun ba da rahoton cewa sojojin Isra'ila sun gudanar da wani sabon aika-aika a garin Al-Khiyam da ke Kudancin Lebanon.
Sojojin Isra'ila sun shiga garin Al-Khiyam da ke yankin Marjayoun, kuma suka kona wasu sassan wurin da gangan. Majiyoyin da aka ambata sun kare cewa wannan mataki keta yarjejeniyar tsagaita wuta ce a fili. Mahukuntan Isra'ila kuwa ba su bayar da wata sanarwa a hukumance game da wannan lamarin ba tukuna.
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