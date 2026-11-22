Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Shugaban 'yan Democrat a majalisar wakilai ta Amurka, Hakeem Jeffries, ya sanya fayilolin tashin hankalin mazauna a Yammacin Kogin Jordan da aikin ministan yaƙin Amurka Pete Hegseth cikin manyan abubuwan da tawagarsa za ta mayar da hankali a kai na doka da siyasa a mataki na gaba.
Jeffries ya buƙaci "Majalisar Dokoki" ta amince da dokar "Kawo karshe da Hana Tashin Hankalin Mazauna a Yammacin Kogin Jordan," yana mai la'akari da cewa wannan matakin zai kasance ɗaya daga cikin manyan ayyukan da majalisar za ta iya ɗauka a cikin kwanaki 100 na farko na wa'adinta na gaba.
A wani matsayi mai tsanani ga ministan yaƙi, Jeffries ya zargi Hegseth da wuce iyakokin mukaminsa da cutar da tsaron ƙasa na Amurka, yana mai buƙatar shugaban Amurka Donald Trump ya kore shi, ko kuma a tsige shi idan Trump ya ƙi ɗaukar wannan matakin.
Dangane da ajandar 'yan Democrat mai zuwa, Jeffries ya nanata cewa samun rinjaye mai ƙarfi a majalisar wakilai zai buɗe hanya ga babban mataki don kawo ƙarshen "yaƙin rashin hankali da farashi mai tsada" kan Iran, yana mai nuni da cewa wannan tsari zai fara ne tare da farkon sabon wa'adin "Majalisar Dokoki."
Wannan yana zuwa ne bayan da 'yan Democrat da aka zaɓa kwanan nan a matsayin membobin majalisar wakilai ta Amurka suka zaɓi Jeffries don ya jagorance su a "Majalisar Dokoki" mai zuwa, wanda ke sa shi kan gab da zama shugaban majalisar wakilai baƙar fata na farko a tarihin Amurka.
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