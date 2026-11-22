Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Yahya Sari', kakakin sojojin Yemen, yayin da yake watsi da da'awar Saudiyya, ya nanata cewa ayyukan ƙasarsa suna kai hari ne kawai kan cibiyoyin soji da na man fetur na Riyadh.
Yahya Sari' ya sanar da cewa babu wata barazana ga Makka Mai Girma, kuma haɗarin gaske ga wannan wuri mai tsarki yana fitowa ne kawai daga gwamnatin Al Saud mai aikata laifuka.
Ya bayyana al'ummar Yemen a matsayin masu kula masu girmama Makka Mai Girma da dukkan wurare masu tsarki na Musulunci.
Kakakin sojojin Yemen ya kira da'awar maƙiyiya Saudiyya game da kasancewar haɗari a yankin Makka a matsayin babbar ƙarya, kuma ya nanata cewa ayyukan sojojin Yemen suna kai hari ne kawai kan ababen more rayuwa na soji da na man fetur na Saudiyya.
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