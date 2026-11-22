Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kakakin sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, Birgediya Janar Mohammad Akrami-Nia, ya ziyarci kwamandoji da ma'aikatan rundunonin soji a Bandar Abbas, Kuhistak, gabar teku, Sirik, da Jask, inda ya jaddada cewa sojojin Iran suna da cikakken iko da sa ido kan mashigar Hormuz daga gabas zuwa yamma.
Ya ce: "A yau kuna tsaye gaban wani ƙarfin da ke ɗaukar kansa a matsayin babban ƙarfin soji ta duniya. Tsayin daka da juriyar mayaƙan Iran gaban irin wannan maƙiyi, babban abin alfahari ne na ƙasa da addini."
Ya kara da cewa maƙiyi bai sami nasarar mamaye ƙasa, raba Iran, ko mallakar Iran ba, kuma wannan nasarar ta dogara ne ga ƙoƙari da sadaukarwar mayaƙan sojojin.
Ya bayyana cewa sojojin ruwa na Iran, da ƙarfin gwiwa da kayan aiki, suna lura da yankin dare da rana, kuma gabashin mashigar Hormuz har zuwa arewacin Tekun Indiya yana ƙarƙashin ikon dabarun sojojin ruwa.
Game da manufofin Amurka, ya ce: "Amurkawa suna bin jerin manufofi tun daga raunana ƙarfin nukiliya da makamai masu linzami da lalata fagen gwagwarmaya, har zuwa canza tsarin siyasa, raba ƙasa, da raunana asali da wayewar Iran."
Ya jaddada cewa duk wani sabon harin zalunci zai fuskanci martani mai tsauri, nan take, kuma mai tasiri, kuma kare ƙasar ba zai tsaya ga wani yanki na musamman ba.
Ya kuma ziyarci makabartar shahidai a Minab, inda ya girmama shahidai 168 na makarantar Shajara Tayyiba, ya kuma bayyana makabartar da makarantar a matsayin shaida bayyananna ta laifuffukan shugabannin Amurka, yana mai jaddada ƙudurin al'ummar Iran na ɗaukar fansa ga jinin shahidan.
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