Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Taron kasashen uku na Xi Jinping, Donald Trump, da Vladimir Putin ya fara ne a gefen taron hadin gwiwar tattalin arziki na Asiya da Pacific (APEC) a Shenzhen.
Shugaban Rasha Vladimir Putin, yayin da yake jaddada nauyin da ke kan kasashen uku wajen kiyaye tsarin kasa da kasa, ya yaba da kokarin Beijing na karbar bakuncin taron.
Ya gode wa kasar Sin bisa samar da damar gudanar da taron kuma ya jaddada cewa kasashen uku suma suna da muradu iri daya wajen yaki da ta'addanci a kan iyakokin kasa.
Shugaban Rasha ya kuma dauki makamashi da tsaron abinci a matsayin muhimman batutuwa da dole ne a yi aiki a kansu.
A taron, Donald Trump ya kuma nuna bukatar ci gaba da hulda tsakanin kasashen uku kuma ya ce: Amurka, China, da Rasha suna da alhakin ci gaba da tattaunawa a bude da juna.
Trump ya kuma sanar da cewa tattaunawar za ta hada da China da Rasha don tattauna batutuwan da suka zama dole don rage barazanar da makaman nukiliya ke haifarwa.
A lokaci guda kuma, ya nuna wahalar watsi da makaman nukiliya da kuma rayuwa ba tare da su ba, yana mai ikirarin cewa Washington ba za ta bar Iran ta mallaki makaman nukiliya ba.
Trump ya kara da cewa: "Zan gabatar da shawarwari don kare ikon kasarmu daga kungiyoyin kasa da kasa masu son kai kamar Kotun Manyan Laifuka ta Duniya. Wannan kotun ta fita daga iko, kuma ina ganin dukkanmu mun yarda cewa wannan kotun ta wuce gona da iri."
Xi Jinping, a wannan ganawar da Donald Trump da Vladimir Putin a ranar Alhamis, ya kuma nuna alhakin da kasashe uku ke da shi a fagen kasa da kasa tare da jaddada bukatar China, Rasha da Amurka su hada kai don kiyaye zaman lafiya a duniya.
Ya kuma yi kira ga Beijing da Washington da su hada kai don gudanarwa da kuma sarrafa bayanan sirri na wucin gadi, batun da ke da matukar muhimmanci idan aka yi la'akari da saurin ci gaban fasaha da kuma tasirin wannan fasaha kan huldar tattalin arziki da tsaro ta duniya.
Taron ya zo ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a baya cewa yakin Ukraine da Rasha zai kasance cikin batutuwan da aka tattauna a taron bangarorin uku.
Trump ya kuma yi magana game da ci gaban da China ta samu a cikin shekaru arba'in da suka gabata, sannan ya bayyana rawar da kasar ta taka a wannan lokacin a matsayin abin mamaki.
Taron shugabannin kasashen uku na China, Amurka da Rasha an gudanar da shi ne a gefen taron hadin gwiwar tattalin arziki na Asiya da Pacific (APEC) da aka gudanar a Shenzhen.
Taron zai mayar da hankali kan batutuwa kamar kiyaye zaman lafiya da tsaro na duniya, rage barazanar nukiliya, yakin Ukraine da hadin gwiwa a fannin sabbin fasahohi.
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