Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sir Rob Magowan, kwamandan hedkwatar ayyukan intanet da ayyuka na musamman na sojin Biritaniya, a cikin tattaunawa da tashar Sky News ya bayyana cewa: haɗarin intanet kan wannan ƙasar "abin lura ne" kuma London za ta yi amfani da iyawarta ta kai hari a gaban barazanar.
A cikin amsa ga tambaya kan gudanar da ayyukan kai hari daga rundunar intanet ta ƙasar Biritaniya ya ce: "Tabbas; mun kasance mun futo a fili a wannan fanni."
Magowan ya yi iƙirarin cewa Rasha, Sin, Iran da Koriya ta Arewa ƙasashe ne da ke aiki a sararin intanet kan muradun Biritaniya da hanyar rayuwarta kuma dole su sani cewa matakansu za su kasance da farashi.
Ya kuma yi iƙirarin cewa aikin wannan rundunar ba ya iyakance ga tunkarar gwamnatoci kawai ba kuma ayyukan kan hanyoyin sadarwar manyan laifuffuka da masu laifin intanet ma suna ciki; ciki har da mutanen da ke cutar da yara ta ayyukan kan Internet.
An kafa rundunar intanet ta ƙasar Biritaniya a shekarar 2020 tare da hadakar hedkwatar sadarwar gwamnati (GCHQ), ma'aikatar tsaro, hukumar leƙen asirin waje ta MI6 da dakin gwaje-gwajen kimiyya da fasahar tsaro. Ayyukan wannan cibiyar galibi sirri ne kuma ana wallafa iyakataccen bayani kan faɗin da hanyar aiwatar da ayyukanta.
Maganganun Magowan a cikin tattaunawa da Sky News sun zo ne a daidai lokacin da aka buɗe sabon hedkwatar wannan rundunar a hukumance a Samlesbury a yankin Lancashire; cibiyar da aka buɗe a hukumance ranar Litinin da Sarki Charles.
Kwamandan Biritaniya ya kuma ce: wannan rundunar ta hanyar kutsawa cikin hanyoyin sadarwar kwamfuta za ta iya gano tsari da gine-ginen hanyoyin sadarwar ɓangaren karɓa kuma ta cimma manufofinta na aiki a cikinsu.
Waɗannan maganganun sun zone lokuta kaɗan da wani babban jami'in sojin Biritaniya ke magana a fili kan gudanar da ayyukan kai hari ta intanet na wannan ƙasar da ƙasashen da aka nufata.
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