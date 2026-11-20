Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bayan ci gaban sojojin Yemen da cikakken ikon mashigar Babal-Mandab, yunkuri a wancan gefen Tekun Maliya wato Ƙahon Afirka da ke gaban Yemen ya ƙaru. A halin yanzu, ƙungiyar gwamnatin Sahayoniya - UAE tare da goyon bayan Amurka suna ƙoƙarin haɗa kai a wannan yanki mai mahimmanci, abubuwan da za a iya kimantawa cikin muhimman shawarwari uku da za a tattauna a gaba.
Mataki na Farko, wargaza Somalia ta hanyar amincewa da yankin Somaliya mai cin gashin kanta daga gwamnatin Sahayoniya. Tel Aviv da wannan shawara tana bin manufofi daban-daban kamar shiga cikin Tekun Maliya, tunkarar tasirin Turkiyya da Iran a Ƙahon Afirka da sarrafa abubuwan da ba kasafai ake samu ba na Somaliya. Amma a ganin masana da yawa mafi muhimmanci manufarta ita ce kafa sansanin soji a wannan yanki don kai hari kan sojojin Yemen.
Hare-haren sojojin Yemen kan tashoshin jiragen ruwa na gwamnatin Sahayoniya da hana wucewar jiragen ruwanta a cikin tsarin kare al'ummar Gaza, sun haifar da mummunan sakamako ga tattalin arzikin wannan gwamnatin, ta yadda ta kusan rufe muhimmiyar tashar "Eilat." Don haka, Tel Aviv na neman shiga cikin ƙofar Tekun Maliya ta hanyar kafa sansanin soji a Somaliya.
UAE ma a matsayin kafadar tattalin arziki na wannan ƙungiyar tana neman zuba jari a tashar "Berbera" mai mahimmanci ta Somaliya domin baya ga ƙarfafa matsayinta a gasarta da Saudiyya, ta ƙarfafa rawarta a Tekun Maliya.
Matakin Dabarun Na Biyu, kafa turaku uku na gwamnatin Sahayoniya - UAE - Habasha. An yi nuni da dalilan Tel Aviv da Abu Dhabi a Ƙahon Afirka, amma wannan al'amari tare da ƙarfafa dangantaka da Habasha zai iya yin tasiri mai girma, musamman da yake wannan ƙasar ma tana da manufofin tattalin arziki da siyasa masu daidaito da gwamnatocin biyu da aka ambata. Habasha saboda rashin samun tashoshin jiragen ruwa na Tekun Maliya tana fuskantar babban ƙalubale wajen cimma manufofinta na tattalin arziki kuma har ma ta yi barazanar kwace tashar Eritrea.
A wannan fanni kuma a shekarar da ta gabata, an gabatar da shawarar amincewa da 'yancin kai na Somaliya a madadin samun tashar Berbera wanda saboda martanin ƙasashen yankin a halin yanzu ya tsaya. A hakikanin gaskiya, Habasha tare da haɗin gwiwar gwamnatin Sahayoniya da UAE tana neman wannan buri da kuma samun ƙawaye a gaban Masar wadda saboda gina madatsar Renaissance har ta kai ga fuskantar juna ta soji.
Mataki na Dabarun Na Uku, ya shafi Amurka da kawar da takunkumin Eritrea. Wannan ƙasar ma saboda kusancin yanayin ƙasa da Yemen tana da muhimmanci na dabarun ga Washington. Eritrea cikin shekarun da suka gabata tana ƙarƙashin mafi tsananin takunkumin kasashen Yamma kuma an san ta da "Koriya ta Arewa ta Afirka." Amma abubuwan da suka faru kwanan nan na Yemen sun sa gwamnatin Trump wajen jawo wannan muhimmiyar ƙasar ta nemi ba ta rangwama ta hanyar kawar da takunkumi.
Ta yadda kwanan nan gwamnatin Amurka, ta kawar da takunkumin da aka sanya kan sojojin tsaron Eritrea, jam'iyyar da ke mulki ta wannan ƙasar da cibiyoyi da jami'ai da dama na Eritrea waɗanda aka sanya a zamanin shugabancin Joe Biden. An sanya waɗannan takunkumin ne sakamakon shigar Eritrea cikin yaƙin "Tigray" a ƙasar maƙwabciyar Habasha.
Lokacin wannan shawara yana da muhimmanci. Eritrea tana bakin Tekun Maliya, gaban Saudi Arabiya da Yemen kuma tana da tashoshin jiragen ruwa masu mahimmanci kamar "Assab." Amma tare da tsanantar yaƙi a Yemen da ƙaruwar tasirin sojojin Yemen a Tekun Maliya da alama Washington tana sha'awar inganta dangantaka da Eritrea.
A taƙaice, waɗannan abubuwa uku suna nuni da cewa ƙungiyar "Amurka - Gwamnatin Sahayoniya - UAE" ta buɗe wani takamaiman lissafi kan Ƙahon Afirka don shawo kan ci gaban sojojin Yemen, domin ikon mashigai masu mahimmanci kamar Hormuz da Babal-Mandab zai ƙarfafa hannun Fagen Gwagwarmaya a cikin tsarin duniya mai ɗimbin yankuna.
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