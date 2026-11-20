Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar Lafiya ta Gaza tare da yin Allah-wadai da tsawaita tsarewar watanni shida na Dr. Hussam Abu Safiya, darektan asibitin Kamal Adwan, ta bayyana cewa mutane 81 na ma'aikatan fannin jinya har yanzu suna cikin gidajen yarin gwamnatin Sahayoniya suna fuskantar azabtarwa, tare da hana su kulawar likitancin da bukatu na ‘yan adamtaka.
Wannan ma'aikatar ta nanata cewa tsawaita tsarewar Abu Safiya ba tare da sanar da shi tuhuma ba kuma ba tare da gudanar da shari'a ba, bayyanannen keta dokoki da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a fannin kare ma'aikatan likita da na ɗan adam ne kuma wani ɓangare ne na manufar da gwamnatin Sahayoniya ta tsara kan tsarin jinya na Falasɗinu.
Ma'aikatar Lafiya ta Gaza tare da ɗorawa gwamnatin Sahayoniya alhakin rayuka da lafiyar likitoci da ma'aikatan jinya da take tsare da su, ta nemi a sake su nan take ba tare da wani sharadi ba.
Wannan ma'aikatar ta kuma nemi Hukumar Lafiya ta Duniya, Kwamitin Ƙasa da Ƙasa na Red Cross da Ofishin Babban Kwamishinan Haƙƙin Ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya da su shiga tsakani nan take, su duba halin jiki da na doka na waɗanda aka tsare kuma su ɗauki mataki wajen dakatar da keta haƙƙoƙinsu da samar da kariya ta ƙasa da ƙasa ga ma'aikatan jinya da cibiyoyin likitancin Falasɗinu.
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