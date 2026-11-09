Kasashen Turai Sun Shiga Damuwa Kan Yunkurin Trump Na Samar Da Sabon Tsarin Tsaro Da Rasha

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kafofin watsa labarai na Amurka bisa ga majiyoyin diflomasiyya sun ba da rahoton cewa ƙasashen Turai sun nuna matuƙar damuwa da shakku kan shawarar gwamnatin Donald Trump, shugaban Amurka na ƙirƙirar sabon tsarin tsaro a Turai tare da tarayyar Rasha.
Bida ga wannan rahoto, shawarar Washington cikin sarkakiya kan ƙirƙirar cikakken tsarin tsaro a Turai ya tada damuwar manyan biranen Turai; domin ƙasashen Turai suna tsoron cewa irin wannan shiri zai kai ga ware su.
Wannan rahoto ya ƙara da cewa NATO ma a baya ba ta san da shirye-shiryen Amurka ba kuma jami'an diflomasiyya, jami'ai da wakilan Ƙungiyar Turai sun nuna shakku kan wannan shawara.
Jared Kushner, wakilin musamman na shugaban Amurka a ranar 4 ga Nuwamba ya bayyana cewa Washington a cikin tsarin tattaunawar da suka shafi warware rikicin Ukraine, tana neman ƙirƙirar cikakken tsarin tsaro. Ya ce samun zaman lafiya mai ɗorewa a Turai yana buƙatar yarjejeniyoyi tare da shigar Rasha da ƙawayen Amurka a NATO.
Trump ma a ranar 5 ga Nuwamba ya ba da labarin shirya wata muhimmiyar yarjejeniyar tsaro a Turai, wadda ta zarce batun Ukraine, kuma ya bayyana tabbacin cewa Rasha da Amurka sun kusa cimma yarjejeniya kan warware rikicin Ukraine da amincin Turai.
A daidai wannan lokaci, Kaja Kallas, babban jami'in harkokin waje na Ƙungiyar Turai a ranar 6 ga Nuwamba ta ce wannan ƙungiyar ba ta da niyyar tattaunawa da Rasha da Amurka kan ƙirƙirar sabon tsarin tsaro na Turai kuma tana mai kiyaye tsarin da ke akwai cikin ajanda. Ta kuma nanata wajibcin halartar Ƙungiyar Turai cikin tattaunawar Washington da Moscow kan Ukraine.
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