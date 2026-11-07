Ayatullah Isa Qassim: Shari'ar Malaman Bahrain A 8 Ga Nuwamba Zalunci Ce

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ayatullah Sheikh Isa Qassim, daga cikin malaman Bahrain, a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar Juma'a 6 ga Nuwamba 2026, tare da yin gargaɗi ga gwamnati kan sakamakon ci gaban shari'ar malaman Bahrain, tare da dora nauyin lafiyarsu a kan dukan al'ummar Bahrain.
Gidan labarai na Mir'at al-Bahrain ya ba da rahoton: Ayatullah Qassim a cikin wannan sanarwa, ya yi Allah-wadai da shari'ar malaman Bahrain da za a gudanar a ranar 8 ga Nuwamba kuma ya kira ta shari'ar zalunci da aka gina bisa zarge-zargen makirci da ƙirƙira.
Ya nanata cewa tsayawa tare da malamai wajibi ne a kan dukan 'ya'yan al'ummar Bahrain kuma malaman da suka kasance koyaushe tare da jama'a kuma suke kare haƙƙoƙinsu, darajarsu da 'yancinsu, a yau sun cancanci matsayi na jama'a da aminci wanda ya yi daidai da rawarsu da sadaukarwarsu.
Ayatullah Qassim ya yi nuni da cewa malaman da ake shari'a, musamman Sheikh Muhammad Sanqour, Sheikh Ali Al-Sadadi da Sheikh Mahmoud Al-Aali, daga cikin fitattun malaman kimiyya ne kuma tare da wasu malamai da ɗaliban ilimin addini, suna da babbar rawar da suke takawa wajen kiyaye addini, hidima ga al'umma da kare haƙƙoƙin siyasa da na jama'a na 'yan ƙasa.
Ya nanata cewa gwamnati a ranar 8 ga Nuwamba tana fuskantar wani bayyanannen gwaji: ko dai ta koma ga adalci, ta kiyaye adalcin malaman kuma ta amince da rawarsu ta ƙasa da zamantakewa, ko kuma ta ci gaba da tafiyarta da ta karkata daga barin adalci kuma ta karɓi sakamakon zalunci da cin zarafin daraja da lafiyar malaman.
Ayatullah Qassim a cikin wannan saƙon kai tsaye ga al'ummar Bahrain, ya nemi da su ɗauki cikakken nauyin kare malaman kuma su ci gaba da bibiyar lafiya, daraja da matsayinsu ba tare da tsayawa ko kasala ba kuma ta hanyar amfani da duk hanyoyin da suka dace na shari'a da hankali.
Ya a lokaci guda ya nanata cewa dole a kiyaye kwanciyar hankali da zaman lafiya; hanyar dai da yunkurin jama'a ya ɗauka tun daga farko kuma har yanzu yake akai.
Ayatullah Qassim a ƙarshen sanarwarsa ya nanata cewa malaman sun kasance masu aminci ga jama'a kuma jama'a ma dole su kasance masu aminci gare su kuma kada su bar su a gaban shari'a da sakamakon da zai iya faruwa.
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