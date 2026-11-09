Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Amurka, Jamhuriyar Azerbaijan da Armenia sun kafa ƙungiyoyin aiki na haɗin gwiwa don aiwatar da aikin "Hanyar Trump don Zaman Lafiya da Wadata ta Ƙasa da Ƙasa" (TRIPP); shirin da zai haɗa Jamhuriyar Azerbaijan zuwa yankin Nakhchivan ta ƙasar Armenia. Wannan hanyar baya ga hanya da layin dogo, tana kuma haɗa da jigilar wutar lantarki kuma za ta faɗaɗa harkokin sufuri da kasuwanci na yankin.
Amma labarin ba gina hanyar kasuwanci kawai ba ne; kasancewar Amurka kai tsaye cikin tsarawa da ci gaba da wannan aikin, yana ƙara buɗe ƙofar Washington cikin ɗaya daga cikin yankunan dabarun Caucasus. Yanzu tambayar da ke tasowa kan wane tasiri aiwatar da wannan shiri zai yi kan rawar ƙasashen maƙwabta, musamman Iran, a hanyoyin wucewa na yankin da kuma ko Caucasus za samu wani sabon canji a ma'aunin ƙarfi.
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