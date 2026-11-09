Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Shugaban Ƙasa Ya Kai Ziyara A Fagen Shirin Jagorancin Na Unguwa Da Masallaci
Dokta Masoud Pezeshkian a wata ziyara a fagen kan aiwatar da shirin shugabancin unguwanni da masalltai a wani masallaci a kudancin Tehran, tare da yin nuni da babban ƙarfin masallatai wajen jagorancin unguwa, ya bayyana: kasancewar masallatai 80,000 a ƙasar wani ƙarfi ne mai matuƙar daraja wajen taimakawa gawarware matsalolin al'umma tare da hadin kan jama'a da kansu da tare da Basij.
9 Nuwamba 2026 - 15:58
Lambar labari: 1888576
Source: ABNA24
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