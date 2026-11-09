Martanin Sin Kan Neman Taimako Da Amurka Ta Nema Gareta Don Kawo Ƙarshen Yaƙi Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: "Guo Jiakun" mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Sin a martaninsa ga rahoton jaridar "Washington Post" kan buƙatar Amurka ga Beijing don taimakawa wajin kawo ƙarshen yaƙi kan Iran, ya nanata wajibcin warware sabanin Tehran da Washington ta hanyar tattaunawa da shawarwari.
Tare da bayyana cewa ci gaban rikici ba ya amfani ga kowane ɓangare, ya nemi amfani da hanyoyin diflomasiyya wajin warware sabanin.
Waɗannan maganganun suna zuwa ne a yanayin da jaridar "Washington Post" a cikin wani rahoto daga wata majiya mai masaniya ta rubuta cewa Scott Bessent, ministan baitul malin Amurka tare da goyon bayan Donald Trump, shugaban wannan ƙasar ya roƙi Sin da ta yi amfani da tasirinta kan Iran don taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙi. Dangane da wannan rahoto, Beijing ma ta isar da wannan buƙatar ga Tehran.
Sin cikin kwanakin da suka gabata ta ƙara ƙoƙarinta na diflomasiyya wajin rage tashin hankali a yammacin Asiya. Bisa ga rahoton "Washington Post" a ranar 2 ga Nuwamba 2026, manyan jami'an Sin a Beijing sun gana da wakilan Iran, Saudi Arabiya da Oman kuma Beijing ta nanata wajibcin rage tashin hankali da warware sabanin ta hanyar siyasa.
.............
Ra'ayinka