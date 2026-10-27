Al-Houthi: Kalaman Saudiyya Game Da Rage Fafatawa Sun Saba Da Ci Gaba Da Hare-Harenta A Kan Yemen

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: "Muhammad Ali Al-Houthi," memba na Majalisar Koli Ta Siyasa Ta Yemen, ya bayyana cewa kalaman ma'aikatar harkokin wajen Saudiyya game da rage tashin hankali a yankin sun saba da ci gaba da zalunci, killacewa, da tsananta matakan da wannan ƙasa ke yi kan Yemen.
Al-Houthi ya yi nuni da cewa da'awar ma'aikatar harkokin wajen Saudiyya game da rawar da ƙasar take takawa wajen tabbatar da tsaron yankin ba ta dace da matakan da Saudiyya ke yi a matsayin kisan kai, killacewa, kai hari, da mamaya kan Yemen ba.
Ya nanata cewa matakin da ya kamata Saudiyya ta ɗauka a zahiri shi ne dakatar da zalunci, ɗage killacewa, da ficewa daga Yemen. Al-Houthi ya kuma buƙaci dakatar da zalunci da biyan diyya na barnar da aka yi wa Jamhuriyar Yemen sakamakon barnar da yaƙin zalunci ya haifar tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu.
Gargadi Game Da Jawo Masar Cikin Wani Sabon Yaƙi
Al-Houthi, yayin da yake nuni ga abin da ake kira kare Makka, ya ce: Wannan mataki ƙoƙari ne na nuna Saudiyya a matsayin ƙasa da ke kula da zaman lafiya a yankin. Yayin da wannan ƙasa ke ci gaba da zaluncinta kan Yemen.
Ya kuma yi gargadi game da jawo sojojin Masar cikin wani sabon yaƙi, yana mai cewa irin wannan yaƙin zai lalata ƙarfin Masar kuma zai kasance cikin shirye-shiryen maƙiyinta Sahyuniya na kai hari ga tsibirin Sinai.
Al-Houthi ya bayyana: Ba ma tsoron wata sabuwar ƙawance, kuma muna nanata cewa dole ne a yi amfani da waɗannan ƙawance don fuskantar makiya Sahyoniyawa. Maƙiyin da ke shelar yaƙi kan al'ummomin yankin.
Yana nanata wannan matsayi, ya kara da cewa: Masar, Turkiyya, da Pakistan ba su kamata su goyi bayan ci gaba da zalunci, killacewa, da mamaya kan Yemen ba.
Al-Houthi game da yanayin jigilar jiragen ruwa ya ce: Ba mu zama barazana ga mashigar Babal-Mandab ba, sai dai ma muna kare ta ne. Kamar yadda muke kare mashigar Suez da sauran sassan ƙasar Larabawa da Musulunci.
Ku Fice Daga Ƙawancen Makka
Al-Houthi ya kuma bayyana cewa tsoratar da mutane da barazanar da ba a bayyana ba, mataki ne da hukumomin leƙen asiri na Amurka, Birtaniya, da Isra'ila ke tsarawa don ci gaba da rikici a duniyar Larabawa da Musulunci.
Ya kara da cewa: Idan Amurka ta san cewa sabuwar ƙawancen za ta cutar da muradun wannan ƙasa ko muradun tsarin mulkin Isra’ila, da ita ce ta farko da za ta fuskance ta kuma ta ba da umarnin dakatar da ita.
Al-Houthi ya nanata cewa abin da ake kira ƙawancen Makka, yana cikin shirye-shiryen mamaya na Amurka da tsarin mulkin Isra’ila a yankin, kuma yana fuskantar dakarun 'yanci da ke kin waɗannan manufofi.
Ya buƙaci membobin wannan ƙawancen su fita daga ciki, kada su shiga cikin ƙawancen zalunci kan ƙasar Yemen, kuma su karkatar da ƙoƙarinsu zuwa kare Falasdinu da 'yantar da yankin daga mamayar Amurka da tsarin mulkin Yahudawa.
Al-Houthi ya yi fatan tarurrukan da ake gudanarwa za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankin. Ya sake bayyana adawarsa ga ci gaba da zalunci, mamaya, da aikata laifuffuka kan al'ummar Yemen.
A ƙarshe ya ce: Ba ma neman yaƙi, sai dai ma muna neman 'yanci, 'yancin kai, da zaman lafiya na gaske. Zaman lafiyar da zai tabbatar da muradun ƙasarmu, al'ummarmu, da al'ummar Musulunci.
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