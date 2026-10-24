Shugaban Shari'a Ya Gana da Jagora Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohseni Ejei, shugaban ma’aikatar shari'a ya gana da kuma tattaunawa da Sayyid Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Jagora Mai Girma na Juyin Juya Halin Musulunci.
A cikin wannan ganawa an nanata ƙara kare tsarin zamantakewa ta hanyar faɗaɗa adalci da tabbatar da haƙƙin jama'a da yaƙi mai tasiri da cin hanci da rashawa da dukkan sassanta, saurin kulawa tare da daidaito da tsayin daka wajen aiwatar da hukunce-hukuncen a kan lokaci da zasu hana sake aikata laifi, cikakken canji na azo a gani a cikin hukumar shari'a, amfani da sabbin fasahohi iyakar iyawa a muhimman al'amura musamman sa ido kan kyakkyawan aiwatar da dokoki da gudanar da bincike mai ci gaba da taimakawa wajen gudanar da bangarori da cibiyoyi, kulawa da barin ayyukan da suka kai ga laifi, ƙoƙari da shiri wajen yaƙi mai jajircewa da laifuffuka da kisan kai da kawar da tushen keta doka tare da haɗin gwiwar hukumomin da abin ya shafa da kuma jajircewa wajin kwato haƙƙoƙi da asarar kayan aiki da ta ruhi sakamakon laifuffukan masu laifi na Amurka da Sahayoniya.
A farkon wannan ganawa, Malam Mohseni Ejei ya gabatar da rahoton shirye-shiryen sabon zagaye tsarin gudanarwar shari'a, ciki har da sabunta takardar canjin shari'a da hanzarta sarrafa al'amura cikin hikima da nufin adana lokacin kulawa, rage kuɗi, ƙarfafa hukunce-hukuncen da haɓaka lafiyar ma'aikatan hukumar shari'a.
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