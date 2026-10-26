Sojin Yemen: Kashi 95 Cikin 100 Na Birnin Taiz Suna Ƙarƙashin Ikonmu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Fadl Abu Talib memba na gwamnatin Yemen a cikin shafinsa na X ya rubuta: kashi 95 cikin 100 na birnin Taiz suna ƙarƙashin ikon San'a kuma jama'a a cikin al'amuransu na yau da kullum, ayyukansu, nauyinsu da kasuwancinsu, suna rayuwa cikin yanayi da ya fi na zamanin mulkin mayaƙan Saudiyya.
A nan babu zalunci, mamayewa, wulakanci, wariya, cin hanci ko ƙungiyoyin sata da wawashewa, kowa yana rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali.
A wani rubutu na daban ya ƙara da cewa: duk da cewa suka na da dubban shafuka, tashoshi da shafukan yanar gizo, amma waɗannan ba za su canza komai daga gaskiya ba.
Yaƙin a Taiz tsakanin sojin Yemen ne kuma masu goyan bayansa, 'ya'yan Taiz da al'ummar Yemen, a wajen fuskantar sojin hayar Saudiyya, a cikin sahun farko nasu akwai mayaƙan jam'iyyar cin hanci da rashawa (jam'iyyar Al-Islah) da sojojin takfiri waɗanda amincin da suke yi wa Saudiyya ya haɗa su kuma suna ƙoƙarin mika ƙasar ga Saudi Arabiya.
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