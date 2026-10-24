Taliban; Ta Dakatar Da Ayyukan Shirye-Shiryen Agaji 26 Na Shi'an Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bisa ga rahoton, kusan kashi 90 cikin 100 na ƙungiyoyin da suka shiga wani bincike sun ba da labarin wahalar gudanar da ayyukan kulawa ga mata da 'yan mata kuma sabbin ƙuntatawar Taliban sun dakatar da jinkirta ko takaita ayyukan shirye-shiryen agaji 26.
Waɗannan ƙuntatawa tun 1 ga Maris 2026 sun shafi shirye-shirye 26 daga cikin 139 da aka bincika, wato kusan kashi 19 cikin 100. An kuma bayyana cewa ƙuntatawar na shafar kai tsaye ga iyalai mabukata musamman mata da 'yan mata samun muhimman ayyuka.
A watan Satumba 2026 an rubuta al'amuran 30 masu alaƙa da takaita damar samun agaji a duk faɗin Afghanistan, wanda 14 daga cikinsu (kashi 47 cikin 100) sun faru ne a yammacin Afghanistan. An kuma lura da ƙaruwar tsoma bakin ma'aikatan Amr bil-Ma'ruf na Taliban cikin ayyukan ƙungiyoyin agaji.
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