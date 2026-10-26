Martanin Jami'in Saudiyya Kan Ziyarar Tawagar Ƙasashen Membobin Yarjejeniyar Makka Zuwa Tehran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: "Raed Qarmali" mataimakin ministan harkokin waje na Saudi Arabiya a cikin maganganunsa a yau Litinin ya bayyana: manufar taron da za a gudanar tsakanin ƙasashen membobin yarjejeniyar kare kai ta haɗin gwiwa ta Makka da jami'an Iran, a Tehran, tana cikin tsarin rage tashin hankali a yankin.
Bisa ga wannan magana ziyarar tawagar ƙasashen membobin yarjejeniyar da suka haɗa da Turkiyya, Pakistan da Saudiyya zuwa Tehran tana zuwa ne a cikin tsarin ƙoƙarin rage tashin hankali tsakanin ɓangarorin rikicin kuma manufarta ita ce nanata muhimmiyar rawar da waɗannan ƙasashe ke takawa wajen samar da ƙarfafa amincin yankin.
Wannan jami'in na Saudiyya ya kuma ba da labarin ganawar wannan tawagar da Masoud Pezeshkian, shugaban ƙasa, da Mohsen Rezaei sakataren babbar majalisar tsaron ƙasa ta Iran.
A baya Ali Bagheri mataimakin sakataren babbar majalisar tsaron ƙasa ta Iran ya ba da labarin cewa Khalid bin Salman ministan tsaron Saudiyya, Asim Munir kwamandan sojin Pakistan da Ibrahim Kalin shugaban hukumar bayanai ta Turkiyya a cikin ziyarar da za su yi Tehran za su halarci wani taro na haɗin gwiwa.
Bagheri ya nanata: dukkan ƙasashen uku da ke halartar wannan taro za su iya tarayya da Iran ta hanyar amfani da gogewar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta samu wajen samar da aminci na ƙasa (a lokacin yaƙin da aka tilasta na uku), da suma za su iya ɗaukar ingantaccen mataki wajen samar da amincin cikin gida na yankin.
Ya kamata a ambata Khalid bin Salman ministan tsaron Saudiyya, Janar Asim Munir kwamandan sojin Pakistan da Ibrahim Kalin shugaban hukumar bayanan sirri ta Turkiyya a cikin ziyarar da za su yi Tehran za su halarci taron da aka ambata.
……..
Ra'ayinka