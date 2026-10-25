Maysan Ga Baghdad; Dole A Buɗe Mashigar Iyaka da Iran Kafin Ranar Alhamis

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Dubban 'yan ƙasar Iraki a lardin Maysan na Iraki ranar Lahadi sun toshe babbar hanyar da ke kaiwa kamfanonin mai na wannan lardin don nuna adawa da yunkurin gwamnatin wannan ƙasar na rufe mashigar iyaka ta Shib da Iran.
Shugaban majalisar lardin Maysan na Iraki tare da ƙayyade wa'adi zuwa ranar Alhamis, ya nemi cibiyar gwamnatin da ta buɗe mashigar iyaka ta Shib a kan iyaka da Iran; buƙatar da idan ba a amsa ta ba, za ta iya kai ga tsanantar tashin hankalin cikin gida a lardin.
Mustafa Ad'ir Al-Muhammadawi ya yi gargaɗi cewa idan ba a buɗe mashigar ba, zanga-zangar al’umma da toshe hanyoyin lardin za su zai biyo baya.
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