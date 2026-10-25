Gwagwarmayar Iraki: Rufe Filayen Jirgin Sama Da Iyakoki Da Iran, Biyayya Ce Ga Buƙatun Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Gwagwarmayar Musulunci a Iraki tare da sukar kudurorin da suka shafi rufe filayen jirgin sama da mashigai na iyaka da Iran, ta ɗauki waɗannan matakan a matsayin sakamakon bin umarnin Amurka kuma ta nanata cewa hare-haren Sahayoniyawa da Amurka kan Iran, fuskantar juna ne tsakanin fagen gaskiya da ƙarya.
Gwagwarmayar Musulunci a Iraki ta bayyana cewa tsayawa tare da fagen gaskiya a gaban fagen sharri, wajibi ne da ingantacciyar dabi'ar ɗan adam ke buƙata.
Wannan ƙungiyar ta kuma soki gabatar da batun kammala ikon ƙasa na Iraki a yanayin da ake ci gaba da keta ikon ƙasa da yin watsi da kudirin ƙasa kuma ta ɗauki hakan a matsayin cin zarafin darajar al'ummar Iraki da 'yancinsu.
Gwagwarmayar Musulunci a Iraki a ci gaba da wannan sanarwa ta gabatar da wata tambaya da ke cewa; ta yaya za a iya magana kan ikon ƙasar da kudurorinta ana bayar da umarninsu ne daga waje kuma wannan tsari zai kai ga tabbatar da mulkin Amurka da faɗaɗa tasirinta a kan 'yancin yanke shawara na ƙasa.
A cikin wannan sanarwa an kuma yi nuni da abin da aka kira ci gaba da keta ikon ƙasar Iraki daga Amurka da rashin bin alkawuran da wannan ƙasar ta bayyana a gaban gwamnatin Iraki, wanda daga 30 ga Satumba zuwa 23 ga Oktoba na wannan shekara, an lura da kuma aiwatar da keta iyakar sama sau 171 ta jiragen yaƙi da na leƙen asiri.
Gwagwarmayar Musulunci a Iraki ta ɗauki waɗannan al'amuran a matsayin bayyanannen keta yarjejeniyoyi da alkawuran da suka samo asali daga gare su kuma ta nanata cewa irin waɗannan matakan sun saba wa ayyukan da aka ƙayyade ga ɓangarorin yarjejeniyar. Wannan ƙungiyar a ƙarshe ta bayyana cewa gwamnatin Iraki a fannin ɗabi'a wajibi ne ta sanar da jama'a gaskiyar abin da ke faruwa.
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