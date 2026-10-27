Rahoto Kan Kashe Sheikh Yahaya Masussuka A Dutsinma, Katsina

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sheikh Yahaya Masussuka ya shahara da karatuttukansa na addini, inda ya ke koyar da tafsiri, hadisi, da wa'azi. Ana ɗaukarsa a matsayin malamin da ya ke da mabiya da yawa a Dutsinma da sauran biranen Najeriya, kuma yana da shafuka a kafofin sada zumunta inda ake yaɗa saƙonsa.
Baya ga koyarwa, Sheikh Yahaya ya ke da ayyukan jinƙai da ilmantarwa ga al'umma. Ana kallonsa a matsayin mai fafutukar gyara al'umma ta hanyar addini. Saɓani da Malaman Izala
An sha samun saɓani tsakanin Sheikh Yahaya da wasu malaman ƙungiyar Izala, wanda ya ke bayyana a kafofin yaɗa labarai da shafukan sada zumunta. Tushen saɓanin ya shafi aqida, tafsiri, ko hanyar halayya. Wasu na ganin saɓanin ya wuce iyaka, inda ya kai ga musayar zance mai zafi tsakanin ɓangarorin biyu.
Harin da Aka Kai Masa
A ranar 26 ga Oktoba 2026, wasu mutane da makamai da aka ce an turo su ne suka kai wa Sheikh Yahaya hari a Dutsinma Har yanzu ba a san ainihin wanda ya turo su ba, kuma bincike na ci gaba.
Kwatance da Kisan Manyan Malamai
Wannan lamari yana tunatar da kisan da aka yi wa manyan malaman Sunnah kamar Sheikh Albani da Sheikh Ja'afar Kano, wanda ke nuna haɗarin da malamai ke fuskanta a lokacin da suke wa'azi
Kashe Sheikh Yahaya Masussuka babban rashi ne ga al'ummar Dutsinma da Katsina da Najeriya baki ɗaya. Ana buƙatar bincike mai zurfi don gano wanda ya aikata laifin da kuma hana sake faruwa. Al'umma na buƙatar zaman lafiya da haƙuri, yayin da ake bin doka.
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