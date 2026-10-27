  1. Shafin farko
  2. hidima
  3. Labarun Asia

Ministan Harkokin Wajen Oman: Amurka Ce Tana Hana Samun Zaman Lafiya

27 Oktoba 2026 - 11:19
Lambar labari: 1883155
Source: ABNA24
Ministan Harkokin Wajen Oman: Amurka Ce Tana Hana Samun Zaman Lafiya

Ministan harkokin wajen Oman ya nanata cewa gwamnatin ta'addanci ta Amurka, ta hanyar nuna Iran a matsayin barazana, tana hana samun zaman lafiya.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Badr al-Busaidi, ministan harkokin wajen Oman ya bayyana a fili gwamnatin ta'addanci ta Amurka a matsayin mai haifar da rashin tsaro da kwanciyar hankali a yankin.

Al-Busaidi ya nanata cewa gwamnatin ta'addanci ta Amurka, ta hanyar ƙirƙirar hoton Iran a matsayin barazanar tsaro, tana kawo cikas a hanyar cimma zaman lafiya.

Ya kuma buƙaci a sanya hannu kan yarjejeniyar rashin cin zarafi tsakanin ƙasashe shida mambobin kwamitin haɗin gwiwar Tekun Farisa, Iran, da Iraki zasu kasance.

………………

Alamomi

Ra'ayinka

You are replying to: .
captcha