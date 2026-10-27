Ministan Harkokin Wajen Oman: Amurka Ce Tana Hana Samun Zaman Lafiya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Badr al-Busaidi, ministan harkokin wajen Oman ya bayyana a fili gwamnatin ta'addanci ta Amurka a matsayin mai haifar da rashin tsaro da kwanciyar hankali a yankin.
Al-Busaidi ya nanata cewa gwamnatin ta'addanci ta Amurka, ta hanyar ƙirƙirar hoton Iran a matsayin barazanar tsaro, tana kawo cikas a hanyar cimma zaman lafiya.
Ya kuma buƙaci a sanya hannu kan yarjejeniyar rashin cin zarafi tsakanin ƙasashe shida mambobin kwamitin haɗin gwiwar Tekun Farisa, Iran, da Iraki zasu kasance.
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