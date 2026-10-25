Uganda: Jakadan Iran Ya Yi Bankwana Da Babban Muftin Ƙasar Tare Da Nanata Ƙarfafa Dangantaka Tsakanin Ƙasashen Biyu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jakadan Jamhuriyar Islama ta Iran a Uganda, Majid Saffar, ranar Talata 20 ga Oktoba 2026, ya gana da Babban Muftin Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje, a hedkwatar babbar majalisar musulmi a babban birnin Kampala, tare da kusantar ƙarshen aikinsa na diflomasiyya, kuma ya gode wa Muftin da al'ummar Uganda kan kyakkyawar karɓarsa da haɗin gwiwar da suka ba shi.
Jakadan ya kwatanta harin da aka kai kan Iran a matsayin ta’addanci, yana mai tabbatar da cewa martanin ƙasarsa ya zo ne a cikin tsarin kare kai da dokokin ƙasa da ƙasa. Ya kuma yi nuni da damar haɗin gwiwa a fannonin al'adu da kimiyya da ilimi da noma, yana mai bayyana shirye-shiryen Iran na musayar gogewa da karɓar ƙarin ɗaliban Uganda a jami'o'inta, ban da sha'awar wasu kamfanonin Iran na zuba jari a fannin noma da kiwon dabbobi.
A nasa ɓangare, Muftin ya yaba da haɗin gwiwa da jakadan, kuma ya yi kira ga ɓangarorin da ke cikin rikici a yankin kasashen tekun Parisa da su warware sabaninsu ta hanyoyin zaman lafiya.
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