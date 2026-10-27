Jagora: Ya Kamata Abayar Da Kulawa Ta Musamman Ga Ƙwararru Tun Daga Shekarun Farko Na Ɗalibanci

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ya nanata cewa a cikin babban dabarun "Ilimi Shi Ne Mulki," ci gaban ƙasar yana buƙatar babban tashin ilimi mai zurfi da gaggawa, kuma jami'ai dole ne su samar da ababen more rayuwa da kuma amfani da ƙarfin daidaikun mutane da hikimar gamayyar ƙwararru gwargwadon iko.
A saƙon, ya kuma yi nuni da ranar tunawa da shahadar Uwargida Sayyidah Fatima Zahra (AS), ya kuma yaba wa ƙwararrun matasa da nasarorin da suka samu a fannonin kimiyya da wasanni. Ya bayyana cewa ƙwarewa ba ta tsaya ga ilimi da fasaha kawai ba, a'a, kowane irin fifiko mai kyau yana iya tabbatar da ƙwarewa, ciki har da ƙwararrun jaruntaka da sadaukarwa kamar shahidai da masu sadaukar da rayukansu.
Ya jaddada cewa ƙwarewa ni'ima ce daga Allah, kuma dole ne a yi godiya ta zuciya, baki, da aiki, kuma ƙwararre dole ne ya yi amfani da basirarsa wajen warware matsalolin ƙasa da al'umma, ba don son rai na kansa kawai ba. Ya ambaci misalan amfani da ilimi a rayuwa ta zahiri kamar samar da wutar lantarki da turbin Iran, fasahar sarrafa ruwa a tsibiran kudu, jiragen marasa matuki na noma, fasahar haihuwa ta zamani, maganin cututtuka masu wuya da magungunan rediyo, da tauraron dan adam na lura da ƙasa.
Ya bayyana cewa makiyan Iran suna kashe masana da ƙwararru saboda sun san rawar da suke takawa wajen ƙarfafa ƙasar, kuma suna amfani da duk hanyoyi don raunana ƙwararrun Iran, daga yanke ƙarfin gwiwa zuwa mallakar tunaninsu da mayar da su kayan aiki na mulkin mallaka na zamani. Amma jinin shahidai da masana da ɗalibai ya haifar da guguwar ƙuduri da ci gaba.
A ƙarshe, ya bayar da shawarwari biyar ga ƙwararrun ƙasar: farko, shirye-shirye na gaske don bunƙasa ilimin asali da ilimin ɗan'adam; na biyu, mai da hankali ga abubuwan da ba a gano ba da ƙetare iyakoki a ilimin asali, musamman lissafi; na uku, ba da dama ga ƙirƙira da sabbin dabaru da ƙarfafa ƙarfin gwiwa na ilimi; na huɗu, dogaro da kai wajen warware matsalolin ilimi da samar da ababen more rayuwa; na biyar, ba da dama ga ƙwararrun fannonin aiki da haɗa masana'antu da jami'o'i tun daga shekarun farko na ɗalibanci da sauƙaƙe kasuwancin tushen ilimi.
Ya yi fatan cewa idan aka bi wannan hanyoyi daidai, cibiyoyin ilimi za su yi ƙaura daga ƙasashen yamma zuwa Iran, kuma ƙasar za ta zama tushen ilimi da fasaha a cikin shekaru masu zuwa, tare da cika burin jagoran shahidi na mayar da yaren Farisa ɗaya daga cikin harsunan ilimi na duniya. Ya kammala da addu'ar cewa da albarkar jinin shahidai da addu'ar Imam Mahdi (AS), za a sami babban bunkasar ilimi mai zurfi da gaggawa da ci gaban Iran mai ƙarfi don isa ga sabon wayewar Musulunci da Iran.
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