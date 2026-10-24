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Ƙasashe 12 Sun Yi Allah Wadai Da Barazana Da Kai Hari A Kan Cibiyoyin Nukiliya

24 Oktoba 2026 - 11:29
Lambar labari: 1881904
Source: ABNA24
Ƙasashe 12 Sun Yi Allah Wadai Da Barazana Da Kai Hari A Kan Cibiyoyin Nukiliya

Ƙasashe goma sha biyu sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa game da hana duk wani nau'i na hari da barazanar hari a kan wuraren da cibiyoyin nukiliya da ke ƙarƙashin kulawar hukumar makamashin nukiliya ta duniya (IAEA) waɗanda aka keɓe don manufofi na zaman lafiya, inda suka nanata cewa bai kamata a taɓa cibiyoyin nukiliya, a kowane yanayi ta hanyar kai hari ko barazana ba.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙasashen 12 da suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa mai sassa takwas, wadda Gholamhossein Darzi, ma'aikacin ofishin da mataimakin wakilin dindindin na Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Majalisar Dinkin Duniya, ya karanta a taron kwamiti na farko na babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na tamanin da ɗaya, su ne: China, Rasha, Iran, Pakistan, Belarus, Burkina Faso, Cuba, Eritrea, Nicaragua, Nijar, Tajikistan, da Zimbabwe.

A cikin wannan sanarwa, bisa ga ƙuduri mai lamba 487 na kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya, wanda aka amince da shi a shekara ta 1981, an yi Allah wadai da harin soji a kan cibiyoyin nukiliya sosai.

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