Yemen: Ba Za’a Buɗe Filin Jirgin Saman Riyadh Ba Har Sai An Bude Filin Jirgin Saman San'a

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wannan majiya tare da yin nuni da bayyanuwar ma'aunin kai hari ga "filin jirgin sama da filin jirgin sama," ta nanata cewa sojojin Yemen za su yi duk wani ƙoƙarinsu na karya killacewar sama da tayi wa filin jirgin sama na "King Khalid" ya ci tura kuma za su ci gaba da rufe wasu filayen jirgin sama har sai Saudiyya ta amsa halaltattun buƙatun al'ummar Yemen.
Hare-haren kwanan nan kan filayen jirgin sama na Saudiyya sun zo ne a matsayin martani ga hare-haren sama na jiragen yaƙi na Saudiyya kan biranen San'a, Al-Hudaydah, Taiz da Sa'dah. Adadin waɗannan hare-haren ya zarce 100 kuma ya kai ga shahadar fararen hular Yemen 21 da raunata fiye da mutane 50, yawancin waɗanda abin ya shafa mata da yara ne.
Faɗaɗa Hare-Hare Zuwa Kudanci Da Gabashin Saudiyya
A cikin tsarin ma'aunin fifiko ga martanin kai tsaye, sojojin Yemen tare da amfani da rundunarsu ta makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa, sun gudanar da faɗada hari kan wuraren soji da tattalin arziki a kudancin Saudiyya.
Duk da cewa "Turki Al-Maliki" mai magana da yawun haɗin gwiwar Saudiyya ya tabbatar da harin kan yankunan kudancin Saudiyya kuma ya ce an yi amfani da fiye da makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa 14 a cikin wannan hari, masu lura a birnin San'a suna ganin amincewarsa da wani ɓangare na hare-haren na iya nuni da cewa aikin Yemen ya yi wa Saudiyya mummunar asara.
A imanin waɗannan masu lura, Saudiyya a gefe ɗaya tana fuskantar gajiyawa da karancin ajiyar makamai masu linzami na kariyar sama kuma daga gefe guda kuma, asarar kuɗin hare-haren da faɗin su ya kai daga kudancin wannan ƙasar zuwa gabas ya ƙaru.
Yemen; Ta Kai Hari Kan Wuraren Sojojin Da Ke Da Alaka Da Saudiyya
A cikin Yemen ma sojojin Yemen jiya sun ci gaba da aikinsu na riga-kafi kan wuraren tarukan sojojin da ke da alaƙa da Saudiyya a lardunan Lahj da Aden.
Waɗannan sojojin a cikin wata sanarwa sun bayyana cewa sun kai hari kan "Sansanin Al-Nasr" da wani sansanin sojin ruwa a birnin "Aden." Sansanin da hafsoshin Saudiyya ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar "Badr Salah Al-Harbi" ke sa ido kan shirye-shirsa.
Majiyoyin yankin a Lahj ma sun ce ƙungiyoyin da ke da alaƙa da sojojin "Dira Al-Watan" sun fuskanci irin wannan aikin sojin.
Haka kuma cibiyar yaɗa labarai ta yaƙi da ke da alaƙa da sojojin Yemen, sun wallafa hotunan hari kan sojojin da ke alaka da Saudiyya a "fagen Al-Falihah" a kudancin lardin "Ma'rib," wanda aikin sa ido a kan wannan fagen yana hannun Birgediya na Saudiyya "Faris Al-Shamri."
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