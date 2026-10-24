An Kashe Mutane 7 Da Raunata 10 A Wani Harin Bindiga A Cocin Hammoud A Karak, Jordan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Tashar "Al-Mamlaka" ta Jordan ta ce a jiya Juma'a ta ce mutane 7 sun mutu yayin da wasu 10 suka jikkata, ciki har da wasu da suka sami munanan raunuka, a wani harin bindiga a Cocin Hammoud a Karak.
Tashar ta nakalto wata majiya cewa wasu mutane dauke da makamai sun sauka daga wata mota kuma sun yi harbi a lokacin da ake jana'izar wani daga Cocin Hammoud a Karak.
Ta kuma nakalto daga shaidun gani da ido daga Karak cewa masu dauke da makamai sun yi harbi kai tsaye a cocin a lokacin da ake jana'izar.
Tashar da ke kusa da gwamnati ta bayar da rahoton cewa hukumomin tsaro suna bin diddigin wadanda suka aikata harin bindiga a cocin.
A gefe guda, ministan sadarwar gwamnati, Mohammad Hussein Al-Momani, ya ce hukumomin tsaro suna bibiyar lamarin harin bindiga a Karak a fage, yana mai tabbatar da cewa za a fitar da sanarwa game da aikin "da zarar an tabbatar da shi."
Al-Momani ya kara da cewa za a fitar da bayanai game da bayanan da zarar an tabbatar da su, kuma ya yi kira ga kowa da ya ba hukumomin tsaro damar gudanar da matakan da ake bukata da kuma samun bayanai daga tushensu na hukuma.
A wani bangare, hukumar tsaro ta kasa ta fitar da wata sanarwa inda ta ce "wasu mutane da ba a san su ba" sun yi harbi a cikin wata coci a lardin Karak, wanda ya haifar da mutuwar wasu da raunata wasu, ba tare da bayar da ƙarin cikakkun bayanai ba.
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