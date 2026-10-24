Barak: Isra'ila A Siyasance Ta Kama Hanyar "Rugujewa Ta Cikin Gida"

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jakadan Amurka a Turkiyya Tom Barak ya ce Isra’ila duk da fifikonta na fasaha da ƙarfin dabaru, a dabarar siyasa tana karkata zuwa "rugujewa daga ciki," inda ya maimaita jimlar sau biyu: rugujewa ne kawai daga ciki.
Barak ya ce ya tattauna batun da Isra'ilawa, kuma shi ne "babban aboki" gare su a duniyar Larabawa ko da ba su ganin hakan, domin yana ci gaba da shawo kan shugabannin Larabawa cewa mafita tilo a ƙarshe ita ce "su yi layi su hada kansu" a wata ishara ga kawance da ƙasashen Larabawa da wasu a yankin. Ya kara da cewa yana ganin Isra'ila ma ta fahimci haka.
Barak yana riƙe da mukamin jakadan Washington a Ankara, kuma shi ne manzon musamman ga Siriya. Kalaman da ya yi a baya game da Isra'ila sun haifar da cece-kuce. A watan Afrilu da ya gabata, ya fuskanci sabbin suka daga sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da masu tasiri masu ra'ayin mazan jiya bayan kalaman da ya yi a wani taron diflomasiyya na Antalya, a cewar shafin "Jewish Insider." A ciki ya ce mafi hikimar da Isra'ila za ta iya yi ita ce ta jawo Turkiyya da rungumarta.
A gefe guda, jaridar "Yedioth Ahronoth" ta hanyar shafinta "Ynet" ta ruwaito cewa Barak yana fuskantar fushin da ke ƙaruwa a cikin gwamnatin Trump, kuma jami'ai suna nazarin ko ya kamata a kira shi zuwa Washington, a cewar mai fafutuka Laura Loomer. Shafin ya nakalto wani jami'in Isra'ila yana sukar yadda jakadan ya ke tafiyar da yankin.
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