IRGC: Duk Wani Hari A Kan Ababen More Rayuwanmu Za Mu Gyara Shi Nan Take

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kakakin Sojojin IRGC na Iran, Birgediya Janar Hussein Mohebbi, a cikin wata sanarwa mai ɗauke da mafi girman ƙalubale da amincewa, ya tabbatar da cewa duk wani hari ko keta sahyuniya da zai iya shafar ababen more rayuwa na fannin makamashi a cikin Iran ba zai cimma manufofinsa na soji ko tattalin arziki ba; yana mai bayyana cewa kwakwalwar Iran da ƙwararrun matasa masu ƙirƙira suna da ikon gyara duk wata barna nan take kuma cikin lokaci mafi ƙanƙanta. A maimako, Mohebbi ya yi gargadi mai tsanani cewa martanin Iran ba zai zama martani na gama gari kawai ba, a'a, zai mayar da cibiyoyi da yankunan da aka mamaye gaba ɗaya zuwa ƙasar toka kuma marar amfani har abada, wanda ke hakan ke nuna canji na musamman a yanayin barazanar da ake yi wa juna.
Canji Na Tarihi Da Ba A Taɓa Gani Ba Shirin Mayar Da Yahudawa Zuwa Hamadar Sinai
A karo na farko a tarihin rikici da tarihin adabin soji na Sojojin IRGC na Iran, shugabannin Iran suna yin ishara da yanayin tilasta wa mazauna da Isra'ilawa barin yankunan da aka mamaye da gudun hijira gabaɗaya zuwa hamadar Sinai. Wannan barazana ta musamman ba ta tsaya ga iyakokin hana hare-hare da barna da ake yi wa juna ba, a'a, tana buga jijiyar tunani da wanzuwar tsarin mulkin Yahudawa ta hanyar sanya ma'aunin "mayar da mazauna baya," tana mai tabbatar da cewa tsananin hare-haren Iran masu zuwa idan an kai hari ga makamashi zai sa rayuwa a cikin yankunan da aka mamaye ta zama maras yiwuwa gaba ɗaya kuma ya tilastawa ‘yan mamaya guduwa.
Saƙonni Na Siyasa Da Fagage Na Yanki A Wani Lokaci Mai Matuƙar Muhimmanci
Wannan sanarwa mai zafi tana ɗauke da fagage na nazari da dabara masu matuƙar muhimmanci; tana rushe tunanin mamaya na kawar da ƙarfin Iran ko tilasta sharuɗɗanta ta hanyar kai hari kan cibiyoyi masu muhimmanci, kuma tana aika gargadi bayyanan ne ga dukkan ɓangarorin duniya da na yanki cewa duk wani tsananta rikici na Isra'ila mai zuwa zai shafi yankin gaba ɗaya kuma ba zai tsaya ga wata iyaka na yanki ba. Gwamawa kai tsaye tsakanin lalata ababen more rayuwa na mamaya da tilasta musu neman mafaka a Sinai yana wakiltar kai harin riga malam masallaci na riga-kafi ga ruhin 'yan Isra'ila, kuma yana sanya shugabancin siyasa da soji a Tel Aviv gaban zaɓuɓɓukan da mafi saukinsu yana da ɗaci.
………………….
Ra'ayinka