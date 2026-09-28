Lebanon: Isra’ila Ta Kai Hare-Hare Ta Iska Da Manyan Bindigogi Kan Garuruwa Da Dama

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hare-haren mamayar Isra'ila na ci gaba a Lebanon, inda jiragen yaƙi na Isra'ila a yau Litinin suka kai wani hari da ya shafi yankin da ke tsakanin garuruwan Zawtar al-Sharqiyah da Mayfadoun a kudancin ƙasar.
Wakilin Al-Mayadeen ya ƙara da cewa sojin saman Isra'ila sun kai wani hari kan garin Al-Qantara a kudu.
Haka kuma, Hukumar Labarai ta Ƙasa ta bayyana cewa harbin manyan bindigogi na mamayar ya shafi gefen garin Zibqin da kwarurukan da ke kusa da garin Yater, ban da harin Isra'ila da ya shafi Wadi al-Saluqi.
A cikin hare-haren, jiragen yaƙi na Isra'ila sun kai hare-haren sama don tsoratarwa a sararin samaniyar yankin Taya.
Waɗannan hare-haren suna zuwa ne a cikin tsarin ci gaba da keta "yarjejeniyar dakatar da bude wuta" da Isra'ila ke yi, inda "sojojin" mamayar ke gudanar da ayyukan rushewa da lalatawa cikin ƙauyukan kudancin, kuma suna yin harbe-harbe a wasu ƙauyuka da harsashin manyan bindigogi da hare-hare daga jiragen yaƙi da marasa matuƙa.
………….
Ra'ayinka