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Ikrarin Ilimin Liktanci Na: Shawarwarin Lafiya Na Annabi Musulunci (S.A.W) Sun Wuce Ilimin Zamani

Rigafi Yafi Magani Bisa Ga Koyarwar Annabin Rahama (SAWA)
5 Oktoba 2026 - 16:14
Lambar labari: 1874179
Source: ABNA24
Ikrarin Ilimin Liktanci Na: Shawarwarin Lafiya Na Annabi Musulunci (S.A.W) Sun Wuce Ilimin Zamani

A wannan zamanin da ilimin likitanci ke neman kiyaye cututtuka da kayan aiki na zamani, wasu nasihohi da suka shafi lafiya na Annabi Musulunci (S.A.W) a yau ana koyar da su a matsayin tushen lafiyar jama'a a manyan jami'o'in duniya.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: Ilimin likitanci na ƙarni na ashirin da ɗaya, bayan ƙarnoni na yin gwaje-gwaje wasu cikin nasara wasu kuma an kuskure, ya kai ga wannan ƙarshe cewa "rigakafi" ita ce mafi muhimmanci ga lafiyar ɗan adam; wannan ka'ida da Annabi Maɗaukaki (S.A.W) ya koyar wa al'ummar bil'adama ƙarni goma sha huɗu da suka gabata, a cikin siffar shawarin lafiya masu sauƙi da ke da zurfin ma’ana.

Wanke hannu akai-akai, guje wa yawan cin abinci, kula da tsaftar baki da jiki, har ma da keɓe marasa lafiya, a yau an san su a cikin litattafan kimiyya a matsayin tushen lafiyar jama'a.

Annabi Musulunci (S.A.W) a cikin wani hadisi mai haske ya ce: "النَّظَافَةُ مِنَ الْإِیمَانِ" "Tsafta, wani ɓangare ne na imani.”

Nazarin jami'a ya nuna cewa, wanke hannu akai-akai shi kaɗai na iya rage yaduwar cututtukan kamuwa da cuta har zuwa kashi 40% [3]; wannan dabi'ar da alwala, a matsayin ibada ta yau da kullun, ke sa musulmi ya saba da ita.

Haka kuma, azumi, wanda a cikin ruwayoyi aka bayyana a matsayin abi mai haifar da lafiya, a yau a likitancin zamani an san shi da Intermittent Fasting a matsayin hanyar da ke da tasiri wajen rage kumburi, daidaita metabolism, da ƙarfafa tsarin rigakafi.

A mahangar Shi'a, wannan dacewa mai ban mamaki tsakanin wahayi da kimiyya, ba ya faru ba ne bias haɗari ba kuma ba wuce gona da iri ba ne; a'a, wata alama ce ta hikimar Allah a cikin tarihin Annabi Maɗaukaki (S.A.W) da kuma isarsa da tushen ilimin Allah; annabin da ya ce:

 "الْمِعْدَةُ بَیْتُ کُلِّ دَاءٍ وَ الْحِمْیَةُ رَأْسُ کُلِّ دَوَاءٍ"

"Ciki, gidan kowace cuta ne, kuma gujewa (yawan cin abinci) shine jagoran kowane magani."

A yau ilimin likitanci, yana maimaita wannan gaskiya da harshen dakin gwaji da ƙididdiga.

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