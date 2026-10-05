Ikrarin Ilimin Liktanci Na: Shawarwarin Lafiya Na Annabi Musulunci (S.A.W) Sun Wuce Ilimin Zamani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: Ilimin likitanci na ƙarni na ashirin da ɗaya, bayan ƙarnoni na yin gwaje-gwaje wasu cikin nasara wasu kuma an kuskure, ya kai ga wannan ƙarshe cewa "rigakafi" ita ce mafi muhimmanci ga lafiyar ɗan adam; wannan ka'ida da Annabi Maɗaukaki (S.A.W) ya koyar wa al'ummar bil'adama ƙarni goma sha huɗu da suka gabata, a cikin siffar shawarin lafiya masu sauƙi da ke da zurfin ma’ana.
Wanke hannu akai-akai, guje wa yawan cin abinci, kula da tsaftar baki da jiki, har ma da keɓe marasa lafiya, a yau an san su a cikin litattafan kimiyya a matsayin tushen lafiyar jama'a.
Annabi Musulunci (S.A.W) a cikin wani hadisi mai haske ya ce: "النَّظَافَةُ مِنَ الْإِیمَانِ" "Tsafta, wani ɓangare ne na imani.”
Nazarin jami'a ya nuna cewa, wanke hannu akai-akai shi kaɗai na iya rage yaduwar cututtukan kamuwa da cuta har zuwa kashi 40% [3]; wannan dabi'ar da alwala, a matsayin ibada ta yau da kullun, ke sa musulmi ya saba da ita.
Haka kuma, azumi, wanda a cikin ruwayoyi aka bayyana a matsayin abi mai haifar da lafiya, a yau a likitancin zamani an san shi da Intermittent Fasting a matsayin hanyar da ke da tasiri wajen rage kumburi, daidaita metabolism, da ƙarfafa tsarin rigakafi.
A mahangar Shi'a, wannan dacewa mai ban mamaki tsakanin wahayi da kimiyya, ba ya faru ba ne bias haɗari ba kuma ba wuce gona da iri ba ne; a'a, wata alama ce ta hikimar Allah a cikin tarihin Annabi Maɗaukaki (S.A.W) da kuma isarsa da tushen ilimin Allah; annabin da ya ce:
"الْمِعْدَةُ بَیْتُ کُلِّ دَاءٍ وَ الْحِمْیَةُ رَأْسُ کُلِّ دَوَاءٍ"
"Ciki, gidan kowace cuta ne, kuma gujewa (yawan cin abinci) shine jagoran kowane magani."
A yau ilimin likitanci, yana maimaita wannan gaskiya da harshen dakin gwaji da ƙididdiga.
—————————
Ra'ayinka