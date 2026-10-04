El-Sisi: Muna Adawa Da Duk Wani Tsoma Baki Daga Kasashen Waje A Harkokin Ƙasashen Afirka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: ofishin shugabancin Masar a cikin wata sanarwa ya bayyana cewa a cikin wannan ganawa da aka gudanar a sabon birnin Alamein, ɓangarorin sun nazarci abubuwan da ke faruwa a halin Sudan.
El-Sisi a cikin wannan tattaunawa, tare da sabunta goyon bayan Masar ga al'ummar Sudan, ya nanata jajircewar Cairo ga kiyaye haɗin ka da amincin yankin da cibiyoyin ƙasa na wannan ƙasar. Shugaban Masar ya kuma nanata ci gaba da ƙoƙarin wannan ƙasar a matakan yankin da na ƙasa da ƙasa don samun mafita ta siyasa don kawo ƙarshen yaƙin, rage wahalar ɗan adam na al'ummar Sudan, mayar da aminci da kwanciyar hankali da fara matakin sake ginawa da ci gaba.
Abdel Fattah Al-Burhan ma a cikin wannan ganawa, tare da godiya ga matsayar Masar na tallafawa Sudan, ya ɗauke shi a matsayin alamar dangantakar tarihi tsakanin ƙasashen biyu kuma ya yaba da tallafin siyasa da na ɗan adam na Cairo da karɓar bakuncin ɗimbin 'yan ƙasar Sudan da suka bar ƙasarsu sakamakon yaƙi.
Shugaban majalisar mulkin Sudan ya kuma nanata muhimmancin "rashin daidaitawa tsakanin cibiyoyin doka na gwamnatin Sudan da mayaƙan tawaye ko cibiyoyin da suke kama da haka," kuma ya yaba da matsayin Cairo a wannan fanni.
El-Sisi a cikin jawabinsa a taro na takwas na shugabannin Ƙungiyar Afirka a sabon Alamein, tare da nanata cewa Cairo tana maimaita tsayayyen matsayinta na adawa da duk wata shiga tsakani na waje a harkokin cikin gida na ƙasashen Afirka, ya ce: "Girmama ikon ƙasashe da haɗin kansu da amincin yankinsu, ƙa'idodi ne na tushe da ba za a iya guje masu ba don samun kwanciyar hankali a nahiyar." Ya bayyana: "Dangantaka tsakanin ƙasashe dole ta dogara kan girmama juna da nesa da manufofin son kai."
Shugaban Masar a wani ɓangare na jawabinsa ya yi nuni da batun ruwa kuma ya ƙara da cewa: "Muna sane da muhimmancin batun ruwa da wajibcin sarrafa shi bisa ka'idojin ƙasa da ƙasa da kuma daidaitawa tsakanin ƙasashe don tabbatar da rashin cutar da kowa; kowace ƙasa tana da haƙƙin amfani da albarkatun ruwa matuƙar ba ta cutar da wasu ƙasashe ba." Ya nanata cewa haɗin gwiwa wajen sarrafa koguna masu wuce iyaka dole ya dogara kan dokokin ƙasa da ƙasa.
El-Sisi tare da bayyana cewa nahiyar Afirka tana da albarkatu da arzikin ɗan adam mai girma, ya nanata wajibcin zarcewa daga yanayin "mai samar da albarkatun farko kawai" da kaiwa ga iya ƙirƙirar jerin haɗaɗɗu manufofi cikin wannan nahiyar. Ya kuma nemi farfado da "Yarjejeniyar Kasuwancin 'Yanci ta Nahiyar Afirka" don ƙarfafa haɗin kan tattalin arziki tsakanin ƙasashen nahiyar kuma ya bayyana: "Haɗin kan tattalin arziki yana ɗaya daga cikin muhimman kayan aikin ƙarfafa zaman lafiya."
Shugaban Masar tare da bayyana cewa sake gina ƙasashe bayan rikici, wani ɓangare ne na asali na tsarin zaman lafiya da amincin Afirka, ya sabunta jajircewar Masar ga tallafawa ƙoƙarin sake ginawa a ƙasashen da yaƙi ya shafa.
An fara taro na takwas na tuntuba na Ƙungiyar Afirka daga yau Lahadi ƙarƙashin jagorancin El-Sisi kuma tare da halartar shugabannin Afirka a sabon Alamein. Haka kuma El-Sisi zai halarci "Taron Shawara na Alamein" tare da halartar shugabannin Masar, Eritrea, Sudan da Somaliya da nufin tataunawa kan al'amuran yankin.
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