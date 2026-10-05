Zaɓaɓɓun Nasihohin Halayya Na Jagoran Juyin Juya Hali

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: A cikin sassan baya na wannan rubutu, an bayyana batutuwan "hidima ga mabukata," "ƙwarewa kan batutuwan tsaro da soji," "gudanar da dabarun fagen gwagwarmaya," "ƙwarewa kan ilimomin zamani," da "sabbin mas’alolin fiqhu da Usul" a cikin tarihin Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i. A cikin wannan rubutu, za a bayyana wasu daga cikin shawarwarinsa a batutuwan da suka sahfi mutum, iyali, da zamantakewa.
Ladabi Ga Imaman Tsarkaka (A.S)
Girmamawa da ladabi na musamman na Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i ga Ahlul-Bayt (A.S), yana ɗaya daga cikin halayensa fitattu, ta yadda wasu daga cikin ɗalibansa game da hakan suka ce: "Ladabinsa ga Ahlul-Bayt (A.S) na musamman ne, misali, a cikin karatun ruwayoyi duk lokacin da aka maimaita sunan Imam tsarkakak (A.S), yana biye da faɗin kalmomi kamar 'tsira da amincin Allah su tabbata a garesa.' Zai yiwu a cikin wata ruwaya, a maimaita sunan Imam ko wakilin da ke komawa gare shi sau da yawa, kuma Sayyid ma kowane lokaci yana amfani da 'tsira da amincin Allah su tabbata a garesa.' Wannan tsanaki da ibada wajen girmama Ahlul-Bayt (A.S) ana ganinsa a cikin sakonninsa da rubuce-rubucensa."
Wasu daga cikin ɗalibansa sun ce: "Yana jaddada wajabcin samar da kusanci da haɗin zuciya da dukkan Ahlul-Bayt (A.S), kuma yana ba da shawarar cewa bai kamata a yi sakaci da wasu daga cikin tsarkaka ba, misali, yana ba da shawara cewa a ba da wani ɓangare na ayyukan ibada bayan sallah ga Imam Jawad (A.S) domin a sami wannan tasirin yanayin ruhaniya."
Yin Ayyuka A Madadin Ahlul-Bayt (A.S)
Ɗaya daga cikin ɗalibansa wanda ya halarci tarurrukan sa fiye da shekaru 20, game da shawarwarinsa a al'amuran ruhaniya ya ce: "Yana cewa: Aikin da kuke yi, nan da nan bayan kuyi shi, kafin ya lalace, ku kunshe shi kamar kyauta, misali ku ba da shi ga Manzon Allah (S.A.W). Ta hanyar wannan kyautar da muke bayarwa, ana ba mu wani abu (lada), sannan ku sake kunshe shi ku ba da shi ga Manzon Allah (S.A.W) wanda ta hanyarsa za a sake ba mu wani abu, sake kunshe shi... Wannan yana sa aikinmu ya zama marar iyaka."
Daga cikin sauran fannonin wannan halin dabi’a na Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i akwai shawararsa ta sanya wa yara suna, kafin haihuwa da lokacin ciki: "Ku sanya masa suna da wuri kuma ku ba da shi ga mai sunan, kuma ku yi wannan aiki da niyyar ga imamao tsarkaka da dama, misali idan Muhammad ne ku sa da niyyar Imami tsarkakakke na huɗu, idan Hassan ne ku sa da niyyar Imami tsarkakakke biyu."
Haka kuma a wata shawara ya ce: "Ku yi ayyuka a madadin yaran da ba su girma ba tukuna, misali ku yi sallar dare a madadin ɗanku, wannan yana yin tasiri a kansa."
Kula Da Harshen Farisa
Daga cikin halayen Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i, akwai kula da harshen Farisa a cikin tattaunawa da maganganu, ɗaya daga cikin ɗalibansa game da wannan halinsa ya ce: "Yana nacewa kan yin magana da Farisa da guje wa kalmomin baƙi. Misali maimakon 'adireshi' yana cewa 'nishani,' maimakon 'reference' yana cewa 'Irja',' maimakon 'conference' kuma yana cewa 'Irai.'" Wasu daga cikin tsofaffin ɗalibansa game da waɗannan halayensa suka ce: "Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i yana da matuƙar kula da batun kiyaye al'adun Iran da Musulunci, da kuma cewa kalmomi su kasance na Iran da Musulunci, yana da matuƙar kula! Misali idan muka ce 'wane ne Class?' yana cewa: 'Class na Landan ne, ku ce darasi!' Class ma abu ne na yau da kullun, wato har zuwa wannan matakin yana kama da Jagora."
Madoga:
- Tattaunawa da Hujjatul-Islam Rafi'i, ɗaya daga cikin malaman makarantar addini ta Qom kuma ɗalibin Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i
- Tattaunawa da Hujjatul-Islam Reza Ali-Abadi, ɗaya daga cikin ɗaliban Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i
Sayyid Ali Al-Asghar Hussaini / Kamfanin Dillancin Labarai na ABNA
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