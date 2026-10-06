Iran: Ta Gayyaci Jakadan Faransa zuwa Ma'aikatar Harkokin Waje

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Biyo bayan mummunan mu'amala da gwamnatin Faransa ta yi da zanga-zangar ƙungiyar ɗalibai da kuma abubuwan da suka shafi mummunan keta haƙƙin ɗan adam mai yawa, da yammacin yau, Hamid Ahmadi shugaban sashen haƙƙin ɗan adam ya kira Pierre Cochard jakadan Faransa a Tehran zuwa ma'aikatar harkokin waje.
Hamid Ahmadi shugaban sashen haƙƙin ɗan adam na ma'aikatar harkokin waje a cikin wannan taron kiran, tare da tunatar da alkawuran haƙƙin ɗan adam na gwamnatin Faransa bisa ga yarjejeniyoyi da takardun ƙasa da ƙasa da abin ya shafa, ya nemi a kiyaye haƙƙoƙi da 'yancin ɗan adam na asali musamman haƙƙin taro cikin lumana na al'ummar Faransa.
Ahmadi tare da nuna matsananciyar damuwa kan mummunan mu'amala da sojojin tsaron Faransa suka yi da tarukan lumana wanda ya haifar da raunata da nakasa wasu daga cikin masu zanga-zangar ciki har da makanta wasu daga cikinsu da kuma tsare fiye da mutane 5,000, ya nanata cewa amfani da irin wannan matakin tashin hankali kan masu zanga-zanga a tarukan lumana ba zai yiwu a bayar da wata hujja ba ko kaɗan akansa.
Ya kuma yi nuni da rahotanni da hotunan da aka wallafa kan shigowar sojojin tsaro da 'yan sanda masu makamai cikin azuzuwan karatu da dukan ɗalibai da malamai, ya nemi a samar da wani tsari mai zaman kansa wajen tunkarar mummunan keta haƙƙin ɗan adam da bibiyar rahotanni da dama kan amfani da ƙarfi fiye da kima da keta iyakokin makarantu daga 'yan sandan wannan ƙasar.
Shugaban sashen haƙƙin ɗan adam na ma'aikatar harkokin waje tare da yin nuni da halastattun buƙatun masu zanga-zangar na samun haƙƙin ilimi na asali da samun tsarin ilimi mai adalci ba tare da nuna bambanci a Faransa ba, ya roƙi gwamnatin wannan ƙasar da ta girmama halattatun haƙƙoƙin da na doka na 'yan ƙasar Faransa musamman sabon tsatso kuma ta gurfanar da waɗanda suka aikata mummunan keta haƙƙin ɗan adam a gaban doka.
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