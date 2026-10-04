Sojojin Yemen Sun Tunkari Ƙungiyoyin Yaƙi Biyu Na Saudiyya a Sararin Samaniyar Taiz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Saree ya bayyana cewa an gudanar da aikin tunkarar da wasu makamai masu linzami na "ƙasa-zuwa-sama" da aka kera a cikin gida.
A cikin ayyukan soji na sojojin Yemen, mai magana da yawun sojojin Yemen, Birgediya Yahya Saree, a yau ya bayyana gudanar da ayyukan hare-hare biyu na musamman da suka shafi kamfanin "Aramco" a Riyadh da Khurais.
Sojojin Yemen na ci gaba da kai hari kan muhimman cibiyoyi a ƙasar Saudiyya, da tarukan soji na Saudiyya a ƙasar Yemen, a matsayin martani ga mamayar Saudiyya, a lokacin da Saudiyya ke ci gaba da kai hari kan ababen more rayuwa na fararen hula a lardunan San'a, Sa'dah, Taiz, Hajjah da Ma'rib.
………..
Ra'ayinka