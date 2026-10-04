Sojojin Yemen Sun Samu Nasara A Kudu Maso Yammacin Taiz; Sojojin Saudiyya Sun Tsere Daga Al-Turbah

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen a yau Lahadi sun sami sabuwar nasara kuma sun yi nasarar korar sojojin hayar Saudiyya daga yankin "Al-Turbah" da sassan gudanarwa biyu na "Al-Shamaytin" da "Sami'" a lardin Taiz a kudu maso yammacin wannan ƙasar.
Wata majiya ta soji a yau Lahadi ta gaya wa kamfanin dillancin labarai na hukuma na Yemen, "Saba," cewa fiye da motocin soji 20 da manyan motoci biyar dauke da makamai da harsasai na sojojin hayar Saudiyya sun janye daga yankin "Al-Turbah" zuwa fagen "Sharjab" da "Tur Al-Bahah." A cewar wannan majiya a lokaci guda wasu rundunonin da ke yankin ma sun bar wurarensu.
Wannan majiya ta ƙara da cewa wasu motocin soji ma sun tashi daga Al-Turbah zuwa hanyoyin "Al-Duha," "Hazaz" da "Zurayqat al-Yaman." Ya kwatanta yanayin sojojin da aka ambata da rugujewar da ba a taɓa ganin irin ta ba kuma ya ce kwamandojin Saudiyya da shugabannin ƙungiyoyin hayarsu ma sun bar Taiz a daidai lokacin da sojojin ke ci gaba da janyewa daga fagen kudu da kudu maso yammacin lardin.
A cewar wannan majiya, abubuwan da suka faru na kwanan nan suna nufin ficewar sojojin hayar Saudiyya daga yankunan Al-Turbah, Al-Shamaytin da Sami'. Yankunan da ke da muhimmanci a yanayin ƙasa a gefen Taiz kuma suna da alaƙa da hanyoyin da ke kaiwa "Tur Al-Bahah" da lardin Lahj.
Canjin Ma'aunin Soji A Kudu Maso Yammacin Taiz
Waɗannan abubuwan da suka faru sun faru ne kwanaki kaɗan bayan saurin ci gaban sojojin Yemen a yankunan "Al-Hajrah." A lokaci guda, an wallafa rahotanni kan jerin janyewa da mayar da makamai da kayan aikin soji na ƙungiyoyin hayar Saudiyya daga wurare da dama.
Abubuwan da suka faru na kwanan nan ana iya kimanta su a ci gaba da jerin nasarorin sojojin Yemen. Tsarin da a cewarsu, ya fara daga mamaye yankuna a gabar yammacin Yemen a watan da ya gabata kuma ya ci gaba har zuwa mashigar Babal-Mandab mai mahimmanci.
Sojojin Yemen a cikin rikice-rikicen a lardin Taiz, sun sami iko kan yankuna da sassan gudanarwa da dama kuma a ƙarshe sun isa cibiyar yankin Al-Turbah; matakin da ya sanya sauran sojojin ƙungiyoyin hayar Saudiyya a birnin Taiz cikin kawanya da killacewa.
Tabbatar Da Aminci Da Tsaron Gabar Yammacin Yemen Da Shiri Don Ƙarin Ci Gaba
Waɗannan ci gaban, sun tabbatar da tsaro a yankunan gabar yammacin Yemen daga ƙoƙarin Saudiyya da sojojin hayarta na kai hari kan waɗannan yankuna.
Sojojin Yemen sun kuma yi nasarar ƙirƙirar wani matsayi mai mahimmanci don ci gaba da mamaye wasu yankuna na lardin Taiz da matsa lamba kan sojojin hayar Saudiyya cikin birnin Taiz.
Abubuwan da ke faruwa a fagen daga na kwanan nan suna kuma ba sojojin Yemen damar kai hari kan wasu ƙungiyoyin soji na hayar Saudiyya a lardunan Lahj da Aden a kudancin Yemen.
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