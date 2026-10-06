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Kafofin Yaƙi Na Yemen Sun Wallafa Hotunan Kai Hari Kan Tarukan Saudiyya A Ras Al-Arah

6 Oktoba 2026 - 20:22
Lambar labari: 1874700
Source: Al-Mayadeen
Kafofin Yaƙi Na Yemen Sun Wallafa Hotunan Kai Hari Kan Tarukan Saudiyya A Ras Al-Arah

Sojojin Yemen sun wallafa hotuna na kai hari kan tarukan sojojin da Saudiyya ke goyawa baya a Ras Al-Arah, a gabar kudancin Yemen a ƙofar Gulf of Aden.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen, a yau Talata, sun wallafa hotuna na kai hari kan tarukan sojojin da ke biyayya ga Saudiyya a Ras Al-Arah, a lardin Lahj, a gabar kudancin Yemen a ƙofar Gulf of Aden.

Hotunan suna nuna lokutan kai hari kan wuraren motocin sojojin da ke biyayya ga Saudiyya a wurare fiye da ɗaya, ban da sabbin gine-ginen da aka kai musu hari da makamai masu linzami na ballistic, kuma hotunan suna nuna tarkacen kayansu.

A baya sojojin Yemen sun tabbatar da kashe da raunata fiye da mutane 200 na sojojin da ke biyayya ga Saudiyya, cikin sa'o'in da suka gabata, ta hanyar gwamman hare-hare da sojojin San'a suka kai kan motsinsu a Ras Al-Arah da Al-Suqya.

Ranar Litinin a harin saman a Saudiyya kan lardunan Yemen da dama, tare da anfani da kusan jiragen yaƙi 100, a daidai lokacin da motsin tarukan ke faruwa a ƙasa, inda sojojin da ke biyayya ga Riyadh suka yi iƙirarin cewa sun yi nasarar mallakar muhimman wurare a Dhubab da Al-Mokha.

A gefe guda kuma, mai magana da yawun sojojin Yemen ya tabbatar da cewa sojojin suna da iko kan duk nasarorin da suka samu a fagen daga, yana mai ƙin iƙirarin rasa iko kan gabar yamma.

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