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Amurka Na Sake Shirin Kasancewa A Gabas Ta Tsakiya Musamman Isra'ila Da Shirin Sake Ɓarkewar Yaƙi

4 Oktoba 2026 - 22:52
Lambar labari: 1873773
Source: ABNA24
Amurka Na Sake Shirin Kasancewa A Gabas Ta Tsakiya Musamman Isra'ila Da Shirin Sake Ɓarkewar Yaƙi

Sojojin Amurka na shirin ƙarfafa kasancewarsu na soji a yankin Gabas ta Tsakiya, musamman a Isra'ila, cikin makonni masu zuwa, a wani babban aikin sake samun matsuguni da canje-canje wanda ya haɗa da sojoji, jiragen sama, da jiragen ruwa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A cewar wasu jami'an Isra'ila da suka yi magana da shafin yanar gizon Ibrananci (Walla), ana sa ran ƙarin sojoji da jiragen Amurka za su isa Isra'ila cikin makonni masu zuwa, a matsayin shiri don yiwuwar sake barkewar rikici na soji a yankin.

Kasancewar Amurka a halin yanzu a cikin Isra'ila ya ƙunshi kusan sojoji 3,000, waɗanda ayyukansu suka rabu tsakanin gudanar da tsarin tsaron sama, ma'aikatan jiragen sama, da tallafin kayan aiki, baya ga ayyukan jagoranci da sarrafawa.

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