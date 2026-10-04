Amurka Na Sake Shirin Kasancewa A Gabas Ta Tsakiya Musamman Isra'ila Da Shirin Sake Ɓarkewar Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A cewar wasu jami'an Isra'ila da suka yi magana da shafin yanar gizon Ibrananci (Walla), ana sa ran ƙarin sojoji da jiragen Amurka za su isa Isra'ila cikin makonni masu zuwa, a matsayin shiri don yiwuwar sake barkewar rikici na soji a yankin.
Kasancewar Amurka a halin yanzu a cikin Isra'ila ya ƙunshi kusan sojoji 3,000, waɗanda ayyukansu suka rabu tsakanin gudanar da tsarin tsaron sama, ma'aikatan jiragen sama, da tallafin kayan aiki, baya ga ayyukan jagoranci da sarrafawa.
………………
Ra'ayinka