Tunawa Da Shahadar Shahid Sayyid Hashim Safiyyudin, Ginshiƙi Kuma Zuciyar Gwagwarmaya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A yau, 12 ga Mihr (4 ga Oktoba), ake tunawa da kisan shahidi Sayyid Hashim Safi al-Din, ɗaya daga cikin shugabannin da suka sadaukar da kansu kuma masu babban tasiri a fannoni daban-daban na Hizbullah, wanda duk da haka ya fi son kasancewa nesa da shahara.
Ya riƙe matsayin jagorancin Hizbullah cikin ɗan gajeren lokaci, amma wanda yake da babban muhimmanci. Cikin kwanaki shida, kasancewarsa a jagoranci ya ba wa mabiya gwagwarmaya da kuma mayaƙan Hizbullah ƙarfin gwiwa da fata a zukatansu.
Duk da haka, ayyukansa ba su tsaya a nan ba. A cikin waɗannan kwanaki shida da ma kafin hakan, Sayyid Hashim ya yi faɗi tashi da mutane daban-daban kuma ya ɗauki mataki a fannin tsaro da kariyar bayanai, ciki har da ɗaukar wasu ayyukan da Sheikh Nabil Qawuq ke gudanarwa. Haka kuma, ya shiga cikin ayyuka da shirye-shirye daban-daban na soji da tsaro tare da haɗin gwiwar Sheikh Naim, matakan da suka taimaka wajen maido da tsarin ciki da ci gaban ayyukan Hizbullah...
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