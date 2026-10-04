Yamen: Sojojin Yemen Sun Yi Nasarar Kai Hari Da Korar Tarukan Saudiyya Daga Gabashin Al-Jawf

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen, Birgediya Yahya Saree, ya bayyana cewa sojojin Yemen sun yi nasarar "korar da kai hari kan tarukan maƙiyiya Saudiyya" daga gabashin lardin Al-Jawf, bayan ƙoƙarin da "ya gaza ci gaba wajen wuraren sojojin Yemen."
Saree ya ce aikin kai hari da korar ya haifar da kona adadi mai yawa na motocin da ke cikin sansanonin Saudiyya, da kashe da raunata gwamman su, tare da bin diddigi da fatattakar waɗanda suka rage a hamadar Al-Jawf.
Ya ƙara da cewa sojojin Yemen sun kai hari kan tarukan da wasu makamai masu linzami na ballistic da jiragen mara matuƙa.
Saree ya yi gaisuwa ga 'ya'yan lardunan Al-Jawf da Ma'rib, yana yaba abin da ya kwatanta da matsayinsu na kasancewa tare da al'ummar Yemen da sojojin wajen tunkarar motsin Saudiyya.
Ya ce 'ya'yan lardunan biyu "sun lalata motsin makiya da taimakon Allah kuma sun karya da lagonsa da tanadinsa" yana ƙara da cewa "sun ci nasara kan kayan aikinsa kuma sun ladabtar da 'yan amshinsa kuma sun rushe shirye-shiryensa da manufofinsa,".
Saree ya kammala sanarwarsa da cewa abin da ya faru yana wakiltar, "Yemen mai 'yanci mai daraja."
Saudiyya na ci gaba da mamayewarta kan Yemen, tana kai hari kan ababen more rayuwa na fararen hula a lardunan San'a, Sa'dah, Taiz, Hajjah da Ma'rib, abin da ke haifar da shahidai da jikkatar fararen hula.
A gefe guda kuma, sojojin Yemen na ci gaba da mayar da martani ga mamayewar Saudiyya suna kai hari kan muhimman cibiyoyi a ƙasar Saudiyya, da tarukan soji na Saudiyya a ƙasar Yemen.
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