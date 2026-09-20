Trump: Ina Maraba Da Ganawa Da Pezeshkian A Wannan Makon.. Kuma Akwai Zaɓuɓɓuka Da Aka Gabatar Game Da Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shugaban Amurka Donald Trump ya yi iƙirarin cewa yana "maraba" da ra'ayin ganawa da shugaban Iran Masoud Pezeshkian a gefen taron Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon.
A cikin wata tattaunawa da babban wakilin harkokin waje na tashar "Fox News", ranar Lahadi, Trump ya yi nuni da "manyan abubuwa" da za su faru nan gaba kaɗan, yana magana kan zaɓuɓɓukan da ke gaban Amurka game da Iran.
Trump ya ce: "Ina cikin wani matsayi da ke buƙatar in yanke shawara, kuma nan gaba kaɗan, manyan abubuwa za su faru."
Ya ci gaba da cewa "zaɓuɓɓukan da aka gabatar a yanzu su ne: lalata Iran gaba ɗaya, ko barin ta fuskanci rugujewar tattalin arziki, ko cimma yarjejeniya."
Ya ƙara da cewa: "Dole su gyara halayensu.. kuma ina maraba da ra'ayin ganawa da shugaban Iran a gefen taron Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon," a cewarsa.
Trump ya yi iƙirarin cewa wasu jami'an Iran "suna ɓoye ne," yana mai iƙirarin cewa "ba zai yiwu a sami mutumin da zai iya cimma yarjejeniya ba."
Game da yanayin yankin dangane da gargaɗin Amurka ga 'yan ƙasarta, Trump ya ce yanayin a "Gabas ta Tsakiya" a wannan makon "bai bambanta da makonnin da suka gabata ba," yana ƙara da cewa Amurka "tana tuntuɓar Houthis a Yemen koyaushe," kuma sun "amince da kada su yaƙe mu."
Maganganun Trump sun zo ne gabanin wani taro da aka shirya yi ranar Talata mai zuwa da shugabannin ƙasashen Tekun Farisa 6, don tattauna matakan da za a bi na gaba a yaƙin, a gefen taron Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York.
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