Martanin Rauni Da Magajin Garin New York Yayi Kan Ziyarar Netanyahu: Ina Kare 'Yancin Zanga-Zanga Kawai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Zohran Mamdani, magajin garin New York, ya bayyana cewa duk da sukar da yake yi wa Benjamin Netanyahu a fili kuma koyaushe, ba ya da niyyar shiga zanga-zangar adawa da kasancewar firaministan gwamnatin Sahayoniya a Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ko da yake ya nanata cikakken goyon bayansa ga 'yancin 'yan ƙasar New York na nuna adawa da ayyukan Isra'ila a Gaza.
An ɗauki wannan qudirin ne a lokacin da kasancewar Netanyahu a New York don jawabi a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 24 ga Satumba, ya zama cibiyar tashin hankalin siyasa. Netanyahu wanda ke fuskantar sammacin kamawa na Kotun Hukunta Manyan Laifuffuka ta Ƙasa da Ƙasa (ICC) bisa zargin laifuffukan yaƙi a Gaza, yana fuskantar guguwar fushin jama'a a New York wanda ake sa ran zai haifar da manyan zanga-zanga.
Mamdani wanda ake ɗaukarsa magajin garin musulmi na farko na New York, ya ƙi jita-jitar cewa yana ƙarfafa 'yan ƙasa su yi zanga-zanga kuma ya ɗauki maganganunsa na baya a matsayin tabbatar da 'yancin doka na jama'a na gudanar da taro kawai. Ya nanata cewa yana bambanta tsakanin "amincewa da 'yancin zanga-zanga" da "kira zuwa gare ta" kuma yana ɗaukar girmama 'yancin faɗar albarkacin baki a matsayin wajibinsa na doka.
Matsayin Mamdani cikin watannin da suka gabata, ya mayar da shi ɗaya daga cikin fitattun masu sukar Amurka kan Netanyahu. Ya kira firaministan Isra'ila "mai laifin yaƙi" kuma ya ɗauki yaƙin Isra'ila a Gaza a matsayin kisan kare dangi; zarge-zargen da suka haifar da martani mai tsanani kuma suka sa jam'iyyar Likud ta sanya hotonsa tare da shugabannin Iran da Turkiyya a kan allunan talla.
Dangane da haɗakar al'ummar New York daban-daban da kasancewar manyan al'ummomin Yahudawa, musulmi da Falasɗinawa masu ra'ayoyi masu saba wa juna, ziyarar Netanyahu mai zuwa ta zama gwaji mai wahala ga gudanarwa a birnin ga Mamdani.
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